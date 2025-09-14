Fire Emblem: Fortune's Weave, cosa sappiamo del nuovo strategico su Switch 2

L'ultimo Fire Emblem è stato Engage , un titolo di ottima caratura che peccava nella narrativa da anime di serie B, più che altro perché Intelligent Systems l'aveva sviluppato per festeggiare il trentesimo anniversario a colpi di fanservice, mettendo i personaggi più importanti di tutti i giochi precedenti con un escamotage pretestuoso che poco aveva a che spartire con le storie intricate e fantapolitiche dei capitoli principali. In questo senso Engage, pur affinando il gameplay collaudato, non raggiungeva le vette di Three Houses , primo e rivoluzionario Fire Emblem a uscire per Nintendo Switch che ha fatto innamorare tantissimi nuovi giocatori. E questo Fortune's Weave, pensate un po', potrebbe essere un prequel o un sequel di Three Houses . Vediamo perché.

"Ne è passato di tempo! Mi hai già dimenticata?" dice Sothis alla fine del trailer di Fire Emblem: Fortune's Weave, una domanda alla quale cercheremo di dare risposta nelle prossime righe. A chi si sta rivolgendo? E perché? Ma sta davvero parlando a un personaggio del gioco, oppure è un interrogativo molto meta che Nintendo sta rivolgendo per bocca della dea ai fan della serie, che aspettano un nuovo strategico a turni della serie da quasi tre anni?

Sequel o prequel?

Insomma, Sothis. La dea del Fódlan appare a fine trailer in versione "adulta", il che immediatamente farebbe pensare a un sequel di Three Houses, magari ambientato secoli o millenni dopo la conclusione del titolo precedente: un arco di tempo che per una divinità conta poco, ma in cui Sothis potrebbe essere cresciuta fisicamente. D'altra parte, la Sothis di Three Houses era indebolita e per questo appariva sotto forma infantile, perciò non è escluso che Fortune's Weave, essendo anche ambientato in un luogo diverso da quello di Three Houses - chiamato, sembra, Dagsion - si svolga in un passato più o meno remoto, in cui Sothis è ancora in perfetta forma e nella testa di qualcun altro.

Certo, Sothis si rivolge a qualcuno che parrebbe conoscerla, e da parecchio tempo, e il web comincia a pensare che se Fortune's Weave è un sequel, allora potremmo tornare a indossare i panni di Byleth, il/la protagonista di Three Houses. Ma è un enigma col quale dovremo convivere ancora per un po'. Intanto possiamo constatare una curiosa sfumatura italica, nello stile dell'antica Roma, che caratterizza gli scenari in cui si svolge il gioco. Tutto sembrerebbe ruotare intorno al torneo dei gladiatori, indetto dal sovrano divino che esaudirà il desiderio del vincitore, e ai combattimenti in un vero e proprio Colosseo che sembra uscire da i Gladiatore di Ridley Scott partecipano numerosi personaggi, tra cui quattro che hanno tutta l'aria di essere i protagonisti assoluti del gioco.

Cai possiede uno strano potere magico...

La sensazione è rafforzata dall'enfasi che il trailer - e i successivi comunicati ufficiali - hanno posto proprio su questi personaggi e sulle loro peculiarità in termini di gameplay. Cai sembra essere il più giovane dei quattro e partecipa al torneo per salvare il padre: la sua specialità consiste nel cavalcare diverse bestie, come l'Ornius che abbiamo visto nel trailer. Sarebbe molto interessante se le diverse cavalcature cambiassero le sue abilità e i suoi parametri di combattimento, magari conferendogli uno spostamento migliore o altri vantaggi legati al terreno. Theodora è una nobile guerriera che cerca di diventare più forte, nonostante brandisca un'enorme lancia senza particolari problemi: la sua capacità unica sembrerebbe essere quella di attaccare con i Battaglioni, una controversa meccanica di Three Houses che Intelligent Systems potrebbe aver associato solo a lei o a qualche altro personaggio.

C'è poi Dietrich, uno spadaccino che - ammettiamolo - ricorda spaventosamente Alucard di Castlevania. È di carnagione pallidissima, ha i capelli d'argento, impugna una spada misteriosa chiamata Answerer e le sue Blaze Arts (Moving Shadows, Stifling Shadows e Umbra Calamity) gli permettono di teletrasportarsi e sono tutte in qualche modo legate al buio: non è che Dietrich sia un vampiro? A un certo punto del trailer dichiara pure di avere sete di sangue.

Dietrich è un nuovo, affascinante personaggio che ricorda un vampiro

Infine, Leda è una determinata artista di strada in cerca di vendetta: le sue Blaze Arts includono abilità come Song of Beasts, che le permette di invocare un demone in battaglia, o Song of Madness e Song of Passion. Sono tutte canzoni, insomma, che rispecchiano la sua "classe" di riferimento - il bardo o la danzatrice - e sembrano essere principalmente offensive, anche se indirette: Leda potrebbe essere una specie di eroina di supporto che indebolisce o controlla i nemici.

Il trailer ci ha mostrato una carrellata di personaggi ancora senza nome - tra cui una donna misteriosa che impugna una strana arma molto simile a una pistola?! - che sembrano spuntare nelle squadre dei quattro protagonisti, dandoci qualche suggerimento su ciò che potremmo aspettarci dal gameplay. A questo punto, insomma, possiamo fare solo congetture basate sugli ultimi Fire Emblem e sulla direzione che la serie ha preso da Three Houses in poi.