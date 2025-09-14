Dragon Quest 7: Reimagined non ha al momento un percorso di upgrade da Nintendo Switch 1 a Switch 2

Non è detto che la questione non venga risolta nel prossimo periodo, ma per il momento questa è la situazione, in base a quanto riportato sul sito ufficiale giapponese del gioco.

Contrariamente a quanto tende ad accadere con i giochi più grossi e recenti, i quali consentono di passare dalla versione Nintendo Switch 1 a quella Switch 2 attraverso un upgrade gratuito o a pagamento , sembra che Square Enix per il momento non abbia intenzione di proporre alcun sistema di trasferimento, nemmeno per quanto riguarda i salvataggi, e la cosa risulta piuttosto strana.

Un remake molto atteso

Annunciato con un trailer e la data di uscita durante il Nintendo Direct, Dragon Quest 7: Reimagined non ha attualmente un percorso possibile per il passaggio da Switch 1 a Switch 2, come possiamo leggere nella pagina delle FAQ sul sito giapponese: "No, non c'è un percorso di upgrade attualmente disponibile o programmato", si legge tra le informazioni.

"Vi preghiamo di acquistare una copia relativa specificamente al sistema su cui avete intenzione di giocare", si legge. Considerando che Dragon Quest 7: Reimagined è atteso per i primi del 2026, possiamo prevedere che la contemporaneità delle due console Nintendo sul mercato sia ancora ben presente.

È vero che Nintendo Switch 2 sta vendendo a ritmi sensazionali, ma nei prossimi mesi possiamo aspettarci che la situazione sia ancora di transizione tra Nintendo Switch 1 e Switch 2, dunque almeno la possibilità di trasferimento dei salvataggi potrebbe essere auspicabile.

In effetti, la stessa situazione si è verificata anche con Dragon Quest I & II HD-2D Remake, dunque sembra essere una sorta di politica consolidata per Square Enix.