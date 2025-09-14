Windows 11: il tasto Xbox diventa multifunzione e apre anche Task View

Microsoft continua a rafforzare l'integrazione tra Windows 11 e i controller Xbox, introducendo una novità che farà piacere sia ai gamer sia a chi utilizza il PC per lavoro. Con le ultime build di anteprima rilasciate nei canali Dev e Beta, il tasto centrale con il logo Xbox non si limita più ad aprire la Game Bar o a spegnere il controller, ma guadagna una terza funzione: l'apertura della Task View di Windows.

La scelta di Microsoft mira a trasformare il tasto Xbox in un vero e proprio hub multifunzione, utile non solo in fase di gioco ma anche nella gestione delle app.