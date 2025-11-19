Dragon Quest VII Reimagined: l'epico ritorno di un frammento di storia

Reimmaginare la storia

La prima cosa che salta all'occhio approcciando il gioco è la direzione artistica. Il mondo, inclusi dungeon e città, è stato meticolosamente ricreato con uno stile affascinante, fatto a mano, che dona all'ambiente l'effetto visivo di un diorama in movimento. Il producer ci ha raccontato che questo risultato è stato ottenuto creando delle vere e proprie statue raffiguranti i protagonisti, che sono state successivamente scansionate e date in pasto all'Unreal Engine. Il motore di Epic non solo ha completato la fusione tra i modelli 3D e gli sfondi, ma ha semplificato enormemente il lavoro necessario per portare il gioco su tutte le piattaforme.

La narrazione, incentrata sulla scoperta di frammenti di antiche tavolette che svelano isole e linee temporali del passato, in questa versione non è rimasta identica al passato, ma è stata significativamente snellita e resa più accessibile. L'originale, infatti, era noto per un prologo estremamente lungo; ora, il tempo necessario per arrivare al primo combattimento importante è stato drasticamente ridotto, portando i giocatori nel vivo dell'azione molto più rapidamente. Ichikawa ci ha detto che lui e il suo team hanno lavorato molto per rendere il ritmo di tutta l'esperienza migliore, impegnandosi da un lato ad eliminare le parti superflue, dall'altro ad aggiungere storie in grado di incastonarsi alla perfezione nel mosaico originale, aggiungendo nuovi elementi capaci di dare maggiore spessore e coesione alla narrazione, come l'episodio che racconta il passato del protagonista e di Maribel o quello che consente di incontrare e combattere al fianco di Kiefer in una versione adulta, un personaggio chiave destinato ad ampliare il suo ruolo inaspettatamente oltre la sua regione specifica.

Inoltre la progressione sarà più libera e sarà possibile scegliere l'ordine in cui affrontare i vari capitoli, una volta trovati i frammenti della tavoletta corrispondenti. Questi ultimi si trovano disseminati in città, dungeon o sconfiggendo nemici potenti, e devono essere riportati al Santuario dei Misteri e incastrati su piedistalli colorati come un puzzle per sbloccare nuove aree. La risoluzione dei problemi in queste linee temporali passate provoca la loro riapparizione nel mondo presente, espandendo progressivamente la mappa giocabile, oltre che delineando una storia dai toni piuttosto oscuri, soprattutto rispetto agli altri titoli della serie.

Uno dei boss che abbiamo affrontato durante la nostra prova

La narrazione è ulteriormente impreziosita da un doppiaggio completo in inglese e giapponese (l'italiano sarà disponibile solo per i sottotitoli), una novità assoluta per Dragon Quest VII, con caratterizzazioni vocali che riflettono le culture uniche delle diverse isole.