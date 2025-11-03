Il creatore di Dragon Quest, Yuji Horii, ha ottenuto l'onorificenza Ordine del Sol Levante

Yuji Horii, creatore di Dragon Quest, ha appena ottenuto un risultato incredibile in Giappone. Il creativo nipponico, che ricordiamo ha 71 anni, ha infatti ricevuto l'onorificenza 'Ordine del Sol Levante'.
Si tratta di un premio governativo assegnato come riconoscimento per un risultato straordinario in un particolare campo. Nel caso di Yuji Horii, ovviamente parliamo dell'ambito videoludico.
Le parole di Horii sul premio
Non solo è un grande onore riceverlo, ma Horii è il primo vero sviluppatore a ottenere l'onorificenza: in passato, altre figure chiave dell'industria videoludica hanno ottenuto l'Ordine del Sol Levante, ma è la prima volta che un designer coinvolto nello sviluppo ottiene il premio.
Ovviamente Yuji Horii ha meritato il premio, visto che lavora a Dragon Quest sin dal 1986, quando il primo videogioco della serie è stato pubblicato su NES.
Commentando il proprio traguardo, Horii ha affermato che questo traguardo è stato raggiunto "grazie a tutto lo staff che ha aiutato a creare i giochi con me e grazie agli utenti che ci hanno sempre supportato. Sono salito di livello molte volte, ho realizzato molte cose e tutto il mio duro lavoro ha ripagato".
Lo sviluppatore continua inoltre a lavorare sulla serie di GDR fantasy e nello specifico su Dragon Quest 12 che, dopo la pubblicazione del logo avvenuta nel 2021, continua a essere un mistero. Perlomeno nel frattempo le vecchie glorie della saga tornano in formato remake, con Dragon Quest I & II HD-2D Remake e Dragon Quest VII Reimagined.