Il creatore di Dragon Quest, Yuji Horii, ha ottenuto l'onorificenza Ordine del Sol Levante

Yuji Horii, creatore di Dragon Quest , ha appena ottenuto un risultato incredibile in Giappone. Il creativo nipponico, che ricordiamo ha 71 anni, ha infatti ricevuto l'onorificenza 'Ordine del Sol Levante' .

Le parole di Horii sul premio

Non solo è un grande onore riceverlo, ma Horii è il primo vero sviluppatore a ottenere l'onorificenza: in passato, altre figure chiave dell'industria videoludica hanno ottenuto l'Ordine del Sol Levante, ma è la prima volta che un designer coinvolto nello sviluppo ottiene il premio.

Ovviamente Yuji Horii ha meritato il premio, visto che lavora a Dragon Quest sin dal 1986, quando il primo videogioco della serie è stato pubblicato su NES.

Commentando il proprio traguardo, Horii ha affermato che questo traguardo è stato raggiunto "grazie a tutto lo staff che ha aiutato a creare i giochi con me e grazie agli utenti che ci hanno sempre supportato. Sono salito di livello molte volte, ho realizzato molte cose e tutto il mio duro lavoro ha ripagato".

Lo sviluppatore continua inoltre a lavorare sulla serie di GDR fantasy e nello specifico su Dragon Quest 12 che, dopo la pubblicazione del logo avvenuta nel 2021, continua a essere un mistero. Perlomeno nel frattempo le vecchie glorie della saga tornano in formato remake, con Dragon Quest I & II HD-2D Remake e Dragon Quest VII Reimagined.