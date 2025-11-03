La Stagione 1 di Battlefield 6 introduce la mappa di Fort Lyndon con un trailer

La Stagione 1 di Battlefield 6 si divide in tre fasi : questa è la prima, a cui faranno seguito Resistenza Californiana con le sue missioni di liberazione; e Offensiva Invernale, che ci vedrà combattere nell'ambito di uno scenario ghiacciato.

Dal punto di vista narrativo, come si vede nel trailer, la battaglia di Fort Lyndon comincia dopo una fragorosa esplosione, segno dell'arrivo di un'armata di operatori canaglia che approfittano del caos per seminare distruzione e che avremo il compito di fermare ad ogni costo.

Lo scenario è stato disegnato per adattarsi a qualsiasi approccio , grazie a una struttura che collega le diverse zone e presenta situazioni tattiche molto specifiche, nell'ambito di scorci ispirati alle Badlands della California meridionale.

Il trailer cinematografico della Stagione 1 di Battlefield 6 introduce la mappa di Fort Lyndon , un campo di battaglia estremamente vasto e diversificato, che ci vedrà combattere sfruttando nove punti di interesse e che si pone come l'ambientazione di Battlefield più grande di sempre.

E poi c'è Battlefield REDSEC

Va collocato nell'ambito della prima stagione di Battlefield 6 anche il lancio di Battlefield REDSEC, il battle royale free-to-play e stand alone che punta a intercettare gli appassionati di questo genere di esperienze grazie al solidissimo impianto legato al gioco base.

Insomma, i Battlefield Studios hanno lanciato un'offensiva che sembra coprire tutti i fronti e che appare estremamente aggressiva: vedremo da qui al 14 novembre come si metteranno le cose e se Call of Duty: Black Ops 7 avrà davvero da temere.