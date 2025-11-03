Il trailer di Super Mario Galaxy - Il Film non sarebbe lontano: ecco quando arriverebbe

Super Mario Galaxy - Il Film arriverà il prossimo anno ma ovviamente non dovremo attendere così tanto per poterlo vedere in azione. Un trailer certamente è in arrivo e secondo un nuovo report non manca molto.

Il report su Super Mario Galaxy - Il Film

L'informazione arriva dalla testata MyTimeToShineHello che, secondo quanto indicato da Insider Gaming, già in passato ha condiviso notizie accurate in ambito cinematografico. Pare inoltre che inizialmente la pubblicazione del trailer del film di Nintendo fosse prevista insieme a Zootopia 2 (26 novembre), ma pare che Nintendo abbia voluto anticipare i tempi.

Ovviamente il report calcola le date secondo il calendario cinematografico USA: visto che Wicked Parte 2 arriverà prima in Italia rispetto agli USA, è possibile che il trailer non debutterà con tale pellicola ma con un'altra per rispettare la data americana.

Ricordiamo infine che Super Mario Galaxy - Il Film è stato confermato ufficialmente durante il Nintendo Direct di settembre e che è il seguito di Super Mario Bros. - Il Film. La nuova pellicola si basa sull'omonimo videogioco, che è tornato al centro della scena con un paio di remaster del primo e secondo capitolo.

Super Mario Galaxy - Il Film sarà distribuito nelle sale cinematografiche ad aprile 2026, tre anni dopo il primo lungometraggio animato.