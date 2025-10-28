Super Mario ci sarà ancora nel 2085? Nintendo ne parla, raccontando cosa è fondamentale per il videogioco

Il Nintendo Museum Official Book è stato pubblicato in Giappone per celebrare il quarantesimo anniversario di Super Mario Bros. e all'interno di esso sono presenti dei commenti del team originale, che hanno anche discusso di quanto sia probabile che la serie sia ancora popolare nel 2085, ovvero quando compirà 100 anni.

La trascrizione in inglese sulla quale facciamo affidamento è fornita da VideoGamesChronicle e include commenti di Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka (executive officer).