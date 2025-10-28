La petizione Stop Destroying Videogames passerà probabilmente alla fase legislativa: gli organizzatori si sono detti fiduciosi in merito al percorso dell'iniziativa, dopo che quasi la metà degli 1,4 milioni di firme raccolte è stata verificata con successo.

Similmente alla campagna Stop Killing Games, l'obiettivo di Stop Destroying Videogames è quello di spingere l'Unione Europea ad approvare una norma che contrasti "la disattivazione remota dei videogiochi da parte dei publisher prima di fornire mezzi ragionevoli per permettere il funzionamento dei suddetti videogiochi senza l'intervento dell'editore stesso".

"Su 1.448.270 firme, 689.035 sono già state verificate e quindici paesi hanno raggiunto le loro soglie minime", hanno dichiarato i promotori. "Mancano ancora i due paesi più grandi, Germania e Francia, ma in base ai progressi attuali siamo fiduciosi di aver superato le soglie richieste."

La petizione Stop Destroying Videogames ha raggiunto un milione di firme lo scorso luglio, e ciò le ha consentito di essere classificata come Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), uno strumento ufficiale che l'Unione Europea mette a disposizione appunto dei cittadini per la proposizione di atti legislativi.