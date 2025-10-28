Il nuovo trailer mette in evidenza la grafica e le animazioni disegnate a mano , che riprendono lo stile della serie Avatar: La leggenda di Aang ma in alcuni frangenti sembrano lasciare spazio a qualche semplificazione.

Magic: The Gathering e Avatar: The Last Airbender insieme per un set spettacolare

Il roster del picchiaduro includerà in tutto dodici combattenti , ognuno caratterizzato da uno stile che fa riferimento a un diverso elemento, ma gli sviluppatori hanno già parlato di un Season Pass che andrà ad arricchire questa dotazione.

Avatar Legends: The Fighting Game sarà protagonista di una closed alpha a breve , come rivela il nuovo trailer del gameplay del picchiaduro sviluppato da Gameplay Group International e basato sull'ultima serie animata del mondo di Avatar: The Last Airbender.

Un franchise molto amato

L'annuncio di Avatar Legends: The Fighting Game ha senza dubbio attirato l'attenzione dei numerosi appassionati della serie, che nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi un'ampia fetta di pubblico e gode ancora di una grande popolarità.

Gli autori puntano a realizzare un impianto che possa riprendere le meccaniche tipiche dei migliori picchiaduro a incontri e consegnarci dunque un'esperienza particolarmente solida e divertente, grazie all'introduzione del Flow System.

Si tratta di un sistema basato sul movimento e sul controllo dello spazio, che potrebbe aggiungere un ulteriore substrato strategico ai combattimenti.