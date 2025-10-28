I migliori giochi mostrati all'ID@Xbox Showcase e i loro trailer

L'ID@Xbox è sempre pieno di videogiochi indie e titoli AA molto interessanti e anche in questo caso è stato lo stesso. L'evento di Microsoft è stato perfetto per vedere in azione una serie di giochi di qualità, tra picchiaduro, titoli horror, roguelite e opere che fatichiamo a categorizzare in un genere preciso!
Non perdiamo però altro tempo e vediamo quali sono i titoli più interessanti dello show di Xbox.
Invincible VS
Già noto ai fan dei picchiaduro e agli appassionati della serie animata, Invincible VS è tornato a mostrarsi per darci l'occasione di vedere in azione altri due noti personaggi: Robot e Monster Girl. Il trailer che trovate qui sotto permette di vedere i due lottatori e farci un'idea delle loro capacità sul campo di battaglia.
Canonicamente non sono certo due pesi massimi e non potrebbero tenere facilmente testa a personaggi come Invincible, ma in un picchiaduro le regole sono diverse e tutti hanno una chance.
Over the Hill
Se sentite il bisogno di tirare il fiato dai combattimenti di Invincible VS, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a Over the Hill, un gioco di esplorazione fuori strada su quattro ruote. Più precisamente, potremo mettere le mani su veicoli degli anni 60, 70 e 80 ed esplorare una serie di paesaggi naturali colorati e rilassanti.
Non si tratta infatti di un gioco di gare e non è necessario arrivare per primi: l'unico scopo è godersi il viaggio e la natura, perché il traguardo sarà lì per noi alla fine.
Raw Fury spinge su Game Pass
Aumentiamo però all'improvviso il ritmo, perché in un solo colpo vi parliamo di ben tre giochi, tutti pubblicati da Raw Fury e - probabilmente più importante - tutti in arrivo su Game Pass. Parliamo del roguelite di sopravvivenza e gestione di una fortezza Monster are Coming! Rock & Road, previsto per il 20 novembre su PC (2026 su console).
Il secondo gioco è ROUTINE, un titolo che fonde l'horror e l'azione in una ambientazione sci-fi: esploreremo e (forse) sopravviveremo su una base lunare abbandonata. Infine, il terzo titolo per Game Pass è Dome Keeper, un roguelite in pixel art nel quale raccogliamo risorse e abbattiamo alieni.
Egging On
Egging On è certamente un gioco strano, ma forse anche per questo dovrebbe essere nei vostri radar. Parliamo di un titolo nel quale dobbiamo guidare un fragile uovo in una serie di percorsi complessi e pieni di pericolosissime cadute.
Il focus del gioco sarà ovviamente trovare i percorsi migliori e imparare a gestire la fisica dell'uovo, che pare proprio difficile da governare e facile da fare a pezzi, nel mezzo di motoseghe e galli impazziti che vogliono schiacciarci.
Planet of Lana 2: Children of the Leaf
Se sentite la mancanza di un bel viaggio nella natura, allora forse Planet of Lana 2: Children of the Leaf è ciò che farà per voi. In questa nuova avventura dovremo esplorare, risolvere enigmi basati sulla fisica ed evitare vari pericoli mentre avanziamo in un mondo alieno.
Inoltre, si tratta di uno dei titoli che saranno pubblicati su Xbox Game Pass sin dal lancio e quindi non ci sono scuse di alcun tipo: tutti gli abbonati dovrebbero dargli una possibilità appena sarà disponibile.
Aphelion
Don't Nod, famoso per Life is Strange, torna in azione con un nuovo videogioco d'azione e avventura con uno stile sci-fi: Aphelion. È previsto per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X | S e anche in questo caso sarà su Game Pass sin dal momento del lancio.
La storia ruota attorno a un pianeta ghiacciato, Persephone, dove i due protagonisti si sono persi: dovranno trovare risorse utili nell'ambiente e sopravvivere, nel mentre cercano di capire se questo luogo potrà essere la nuova casa dell'umanità ora che la Terra è diventata inabitabile.
DayZ: Badlands
Badlands è la nuova espansione di DayZ e continuerà a proporre il classico mix di azione e sopravvivenza a base di zombie, ma questa volta in una ambientazione desertica, mostrata con un breve teaser trailer.
La nuova regione si chiama Nasdara ed è un'enorme mappa desertica di 267 km², ovvero la più grande di sempre per il videogioco di Bohemia Interactive. In questo nuovo clima gli zombie sono ancora più pericolosi, visto che sono più rapidi, resistenti e sono in grado di mimetizzarsi più facilmente.
Vampire Survivors: Ante Chamber
Vampire Survivors non avrà mai fine (bene, diranno alcuni) e la sua strada prosegue con un nuovo contenuto, precisamente uno basato su un altro fenomeno indie: Balatro. In questo DLC potremo infatti prendere il controllo dei personaggi del roguelite a base di carte da poker.
Se avete giocato a Balatro, riconoscerete gli elementi fondamentali di tale titolo all'interno di Vampire Survivors, con dettagli come i moltiplicatori di punteggio e le banane! Poncle ringrazia persino un giocatore, mranonymous24690, che mesi fa ha spinto per la nascita di questa collaborazione, ora diventata realtà.
Darkwood 2
Darkwood 2 è il nuovo capitolo della (ora) serie survival horror di Ice-Pick Lodge e Hooded Horse. Sarà disponibile su PC e Xbox Series, anche su Game Pass: non abbiamo una data di uscita, ma dovrebbe arrivare "presto". Questo titolo è un ampliamento del primo capitolo, sotto ogni punto di vista.
Il nostro compito sarà di sopravvivere nella notte usando trappole e rifugi, evitando una serie di aberrazioni che nell'oscurità sono pronte a ghermirci.
Awaysis
Awaysis è un gioco d'azione in terza persona in stile dungeon brawler previsto per PC, Xbox Series X | S e PS5, con pubblicazione prevista anche su Game Pass. In questo videogioco basato sulla fisica dovremo vestire i panni di animali guerrieri.
Il focus sulla fisica, con modalità cooperativa locale e online, fa sì che ogni spinta, scivolata e attacco sia caotico e movimentato, con battaglie dinamiche e personaggi che volano da una parte all'altra dello schermo. Inoltre, c'è anche il PvP per chi vuole dimostrare di essere il più bravo.
Ungodly
Ungodly è un gioco di ruolo d'azione dark fantasy nel quale vestiamo i panni di quattro eroi in un colpo solo: possiamo passare da uno all'altro per sfruttarne le capacità uniche, nel mentre esploriamo un mondo sull'orlo del collasso che ovviamente solo noi possiamo salvare.
L'intenso trailer mette in mostra le ambientazioni, i nemici e alcune scene di gioco che permettono di farsi un'idea del tipo di esperienza che possiamo aspettarci. È previsto per PC, mobile e Xbox.
Puppergeist
Puppergeist è un simpatico gioco nel quale siamo una streghetta che deve cercare il proprio cucciolo perduto. Strutturalmente sembra in parte una visual novel ed è un gioco incentrato sulla storia e mette in secondo piano l'azione.
Ci saranno anche vari minigiochi da completare per interagire con gli spiriti di vari cani, mentre cerchiamo il nostro amico e scopriamo varie storie. Una data di uscita non è ancora stata svelata.
Agni: Village of Calamity
Se i giochi horror vi piacciono e vi interessa un titolo in stile Resident Evil, allora dall'Indonesia potrebbe essere in arrivo l'indie che fa per voi: Agni: Village of Calamity. Noi vestiamo i panni di una investigatrice della polizia indonesiana che ignora gli ordini e decide di andare in un villaggio remoto.
Purtroppo per Agni l'indagine diventa subito un viaggio dell'orrore, con mostruosità ispirate al folklore indonesiano pronte a farla a pezzi. L'uscita è prevista per un generico 2026.
MOUSE: P.I. For Hire
MOUSE: P.I. For Hire è il gioco che ha chiuso l'evento di Xbox, con un lungo approfondimento che ci permette di vedere tanti dettagli dello sparatutto ispirato al Topo di Disney. Possiamo così scoprire il funzionamento di varie armi ed elementi di gameplay, ma anche vedere come il gioco si è evoluto nel corso del tempo.
MOUSE: P.I. For Hire, con il suo stile noir e 2D, è chiaramente stato un videogioco complesso da realizzare, con molti piccoli dettagli che hanno richiesto grande cura (le animazioni dei nemici, ad esempio, come racconta il video). Se vi interessa il gioco o anche solo il mondo dello sviluppo, è certamente una visione consigliata.
Il video completo della presentazione
Ecco infine il video completo dell'ID@Xbox Showcase.
Diteci, cosa ne pensate di questa presentazione? Vi ha convinti oppure vi aspettavate videogiochi differenti?