I migliori giochi mostrati all'ID@Xbox Showcase e i loro trailer

Non perdiamo però altro tempo e vediamo quali sono i titoli più interessanti dello show di Xbox .

L'ID@Xbox è sempre pieno di videogiochi indie e titoli AA molto interessanti e anche in questo caso è stato lo stesso. L'evento di Microsoft è stato perfetto per vedere in azione una serie di giochi di qualità, tra picchiaduro, titoli horror, roguelite e opere che fatichiamo a categorizzare in un genere preciso!

Canonicamente non sono certo due pesi massimi e non potrebbero tenere facilmente testa a personaggi come Invincible, ma in un picchiaduro le regole sono diverse e tutti hanno una chance.

Già noto ai fan dei picchiaduro e agli appassionati della serie animata, Invincible VS è tornato a mostrarsi per darci l'occasione di vedere in azione altri due noti personaggi: Robot e Monster Girl . Il trailer che trovate qui sotto permette di vedere i due lottatori e farci un'idea delle loro capacità sul campo di battaglia.

Non si tratta infatti di un gioco di gare e non è necessario arrivare per primi: l'unico scopo è godersi il viaggio e la natura, perché il traguardo sarà lì per noi alla fine.

Se sentite il bisogno di tirare il fiato dai combattimenti di Invincible VS, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a Over the Hill , un gioco di esplorazione fuori strada su quattro ruote . Più precisamente, potremo mettere le mani su veicoli degli anni 60, 70 e 80 ed esplorare una serie di paesaggi naturali colorati e rilassanti.

Il secondo gioco è ROUTINE , un titolo che fonde l'horror e l'azione in una ambientazione sci-fi: esploreremo e (forse) sopravviveremo su una base lunare abbandonata. Infine, il terzo titolo per Game Pass è Dome Keeper , un roguelite in pixel art nel quale raccogliamo risorse e abbattiamo alieni.

Aumentiamo però all'improvviso il ritmo, perché in un solo colpo vi parliamo di ben tre giochi, tutti pubblicati da Raw Fury e - probabilmente più importante - tutti in arrivo su Game Pass . Parliamo del roguelite di sopravvivenza e gestione di una fortezza Monster are Coming! Rock & Road , previsto per il 20 novembre su PC (2026 su console).

Il focus del gioco sarà ovviamente trovare i percorsi migliori e imparare a gestire la fisica dell'uovo , che pare proprio difficile da governare e facile da fare a pezzi, nel mezzo di motoseghe e galli impazziti che vogliono schiacciarci.

Egging On è certamente un gioco strano, ma forse anche per questo dovrebbe essere nei vostri radar. Parliamo di un titolo nel quale dobbiamo guidare un fragile uovo in una serie di percorsi complessi e pieni di pericolosissime cadute.

Inoltre, si tratta di uno dei titoli che saranno pubblicati su Xbox Game Pass sin dal lancio e quindi non ci sono scuse di alcun tipo: tutti gli abbonati dovrebbero dargli una possibilità appena sarà disponibile.

Se sentite la mancanza di un bel viaggio nella natura, allora forse Planet of Lana 2: Children of the Leaf è ciò che farà per voi. In questa nuova avventura dovremo esplorare, risolvere enigmi basati sulla fisica ed evitare vari pericoli mentre avanziamo in un mondo alieno.

La storia ruota attorno a un pianeta ghiacciato, Persephone , dove i due protagonisti si sono persi: dovranno trovare risorse utili nell'ambiente e sopravvivere, nel mentre cercano di capire se questo luogo potrà essere la nuova casa dell'umanità ora che la Terra è diventata inabitabile.

Don't Nod, famoso per Life is Strange, torna in azione con un nuovo videogioco d'azione e avventura con uno stile sci-fi: Aphelion . È previsto per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X | S e anche in questo caso sarà su Game Pass sin dal momento del lancio.

La nuova regione si chiama Nasdara ed è un'enorme mappa desertica di 267 km² , ovvero la più grande di sempre per il videogioco di Bohemia Interactive. In questo nuovo clima gli zombie sono ancora più pericolosi, visto che sono più rapidi, resistenti e sono in grado di mimetizzarsi più facilmente.

Badlands è la nuova espansione di DayZ e continuerà a proporre il classico mix di azione e sopravvivenza a base di zombie, ma questa volta in una ambientazione desertica, mostrata con un breve teaser trailer.

Se avete giocato a Balatro, riconoscerete gli elementi fondamentali di tale titolo all'interno di Vampire Survivors, con dettagli come i moltiplicatori di punteggio e le banane! Poncle ringrazia persino un giocatore, mranonymous24690, che mesi fa ha spinto per la nascita di questa collaborazione, ora diventata realtà.

Vampire Survivors non avrà mai fine (bene, diranno alcuni) e la sua strada prosegue con un nuovo contenuto, precisamente uno basato su un altro fenomeno indie: Balatro . In questo DLC potremo infatti prendere il controllo dei personaggi del roguelite a base di carte da poker.

Darkwood 2

Darkwood 2 è il nuovo capitolo della (ora) serie survival horror di Ice-Pick Lodge e Hooded Horse. Sarà disponibile su PC e Xbox Series, anche su Game Pass: non abbiamo una data di uscita, ma dovrebbe arrivare "presto". Questo titolo è un ampliamento del primo capitolo, sotto ogni punto di vista.

Il nostro compito sarà di sopravvivere nella notte usando trappole e rifugi, evitando una serie di aberrazioni che nell'oscurità sono pronte a ghermirci.