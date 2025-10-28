GOG aggiunge altri 16 giochi al Programma di Preservazione: Splinter Cell, Hitman e altri, anche scontati

GOG prosegue il suo lodevole Programma di Preservazione inserendo altri 16 giochi nel catalogo dei titoli che vengono così salvati dall'oblio, in nuove versioni digitali e senza DRM: tra questi troviamo classici come il primo Splinter Cell, Hitman Codename 47, Tomb Raider e altri.
Tutti i giochi in questione sono anche soggetti a sconti in questi giorni, anche piuttosto notevoli, dunque può essere l'occasione adatta per rimpinguare la propria libreria di titoli classici.
Potete trovare maggiori informazioni a questa pagina su GOG, ricordando che il Preservation Program si basa sul recupero di giochi del passato che vengono riproposti sullo store digitale in questione, con il preciso intento di consentire una loro preservazione a lungo termine.
La lista dei 16 giochi aggiunti al Programma di Preservazione
Nella mandata dei 16 giochi di oggi troviamo veramente un po' di tutto, con titoli che partono dagli anni 80 e arrivano fino a periodi più recenti, con alcuni giochi particolarmente noti.
Tutti i giochi in questione fanno inoltre parte dei saldi autunnali di GOG, dunque in certi casi si trovano a prezzi davvero irrisori.
Vediamo dunque l'elenco dei giochi aggiunti al Programma di Preservazione di GOG:
- Battle Chess 4000
- Bloodwych
- Call of Cthulhu: Prisoner of Ice
- Clive Barker's Undying
- Elvira: Mistress of the Dark
- Elvira II: The Jaws of Cerberus
- Heart of China
- Hitman: Codename 47
- North & South
- Nostradamus: The Last Prophecy
- Spore Collection
- Superhero League of Hoboken
- Thunderscape
- Titus The Fox: To Marrakech and Back
- Tom Clancy's Splinter Cell
- Tomb Raider GOTY
Alcuni di questi giochi ottengono vari adattamenti tecnici per poter essere fruiti al meglio sugli hardware moderni, per esempio Splinter Cell ha ottenuto il supporto per risoluzioni più alte e la visualizzazione in 16:9, oltre ad antialiasing e refresh rate a 60 Hz.