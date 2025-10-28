GOG aggiunge altri 16 giochi al Programma di Preservazione: Splinter Cell, Hitman e altri, anche scontati

Tutti i giochi in questione sono anche soggetti a sconti in questi giorni, anche piuttosto notevoli, dunque può essere l'occasione adatta per rimpinguare la propria libreria di titoli classici.

GOG prosegue il suo lodevole Programma di Preservazione inserendo altri 16 giochi nel catalogo dei titoli che vengono così salvati dall'oblio, in nuove versioni digitali e senza DRM: tra questi troviamo classici come il primo Splinter Cell, Hitman Codename 47, Tomb Raider e altri.

La lista dei 16 giochi aggiunti al Programma di Preservazione

Nella mandata dei 16 giochi di oggi troviamo veramente un po' di tutto, con titoli che partono dagli anni 80 e arrivano fino a periodi più recenti, con alcuni giochi particolarmente noti.

Tutti i giochi in questione fanno inoltre parte dei saldi autunnali di GOG, dunque in certi casi si trovano a prezzi davvero irrisori.

Vediamo dunque l'elenco dei giochi aggiunti al Programma di Preservazione di GOG:

Battle Chess 4000

Bloodwych

Call of Cthulhu: Prisoner of Ice

Clive Barker's Undying

Elvira: Mistress of the Dark

Elvira II: The Jaws of Cerberus

Heart of China

Hitman: Codename 47

North & South

Nostradamus: The Last Prophecy

Spore Collection

Superhero League of Hoboken

Thunderscape

Titus The Fox: To Marrakech and Back

Tom Clancy's Splinter Cell

Tomb Raider GOTY

Alcuni di questi giochi ottengono vari adattamenti tecnici per poter essere fruiti al meglio sugli hardware moderni, per esempio Splinter Cell ha ottenuto il supporto per risoluzioni più alte e la visualizzazione in 16:9, oltre ad antialiasing e refresh rate a 60 Hz.