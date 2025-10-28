0

DayZ: Badlands è la nuova espansione che ci porta nel deserto

DayZ riceverà il prossimo anno l'espansione Badlands, con una nuova enorme regione desertica che metterà alla prova i giocatori.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/10/2025
Uno scatto da DayZ: Badlands
DayZ
DayZ
News Video Immagini

Tra i protagonisti dell'ID@Xbox Showcase di ottobre c'è anche DayZ: Badlands, la terza espansione del survival a base di zombie di Bohemia Interactive che ci porta in un'ambientazione desertica. Per l'occasione è stato mostrato un breve teaser trailer, che dà appuntamento a tutti i giocatori al 2026.

I zombie non temono l'afa

Badlands ci porta in una nuova regione chiamata Nasdara, un'enorme mappa desertica di 267 km², la più vasta mai introdotta nel mondo di DayZ. Situata a ovest di Chernarus, al confine con Takistan, Nasdara è un territorio arido e ostile, segnato da guerre passate e da una natura implacabile.

Se pensate che gli infetti soffrano l'afa, vi sbagliate di grosso. Anzi, si sono adattati al clima desertico: più rapidi, resistenti e mimetizzati, rendono ogni incontro una sfida. In Badlands, il pericolo non arriva solo dagli infetti, ma anche dall'ambiente stesso. Il caldo torrido, la disidratazione e la scarsità di risorse costringono i giocatori a pianificare ogni mossa. Le città abbandonate, le rovine militari e i giacimenti petroliferi offrono riparo e loot, ma anche nuove minacce.

Le tempeste di sabbia, inoltre, possono ridurre la visibilità, alterare la navigazione e creare momenti di tensione imprevedibile. In aggiunta sono presenti nuove armi e oggetti pensati per il deserto, come abbigliamento leggero e borracce, nuovi contenuti cosmetici ed eventi dinamici, come miraggi e carovane abbandonate.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
DayZ: Badlands è la nuova espansione che ci porta nel deserto