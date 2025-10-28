DayZ: Badlands è la nuova espansione che ci porta nel deserto

I zombie non temono l'afa

Badlands ci porta in una nuova regione chiamata Nasdara, un'enorme mappa desertica di 267 km², la più vasta mai introdotta nel mondo di DayZ. Situata a ovest di Chernarus, al confine con Takistan, Nasdara è un territorio arido e ostile, segnato da guerre passate e da una natura implacabile.

Se pensate che gli infetti soffrano l'afa, vi sbagliate di grosso. Anzi, si sono adattati al clima desertico: più rapidi, resistenti e mimetizzati, rendono ogni incontro una sfida. In Badlands, il pericolo non arriva solo dagli infetti, ma anche dall'ambiente stesso. Il caldo torrido, la disidratazione e la scarsità di risorse costringono i giocatori a pianificare ogni mossa. Le città abbandonate, le rovine militari e i giacimenti petroliferi offrono riparo e loot, ma anche nuove minacce.

Le tempeste di sabbia, inoltre, possono ridurre la visibilità, alterare la navigazione e creare momenti di tensione imprevedibile. In aggiunta sono presenti nuove armi e oggetti pensati per il deserto, come abbigliamento leggero e borracce, nuovi contenuti cosmetici ed eventi dinamici, come miraggi e carovane abbandonate.