Vampire Survivors incontra Balatro nel nuovo DLC "Ante Chamber"

Jimbo e i suoi amici si uniscono a Vampire Survivors nel nuovo DLC gratuito "Ante Chamber", annunciato nel corso dell'ID@Xbox di questa sera. Cosa significa? Che ora potete usare i personaggi di Balatro nel gioco di Poncle, mentre utilizzate le skin delle carte di Vampire Survivors in Balatro. Insomma, il crossover indie definitivo è diventato realtà. Più indie di così si muore.

Interessante che la collaborazione pare essere nata per iniziativa di un fan di entrambi i giochi, come sottolineato da Poncle nella descrizione del video: "Un grazie speciale all'utente di Reddit mranonymous24690 per aver dato il via a questa collaborazione molti mesi fa."

Per il resto, l'aggiornamento gratuito 1.14 di Vampire Survivors è disponibile da oggi su Steam, PlayStation 4 e 5, Android, iOS e Apple Arcade. L'aggiornamento sarà disponibile su Nintendo Switch e Epic Games Store il 31 ottobre.