Vampire Survivors sarà a Lucca Comics & Games 2025 con Luca Galante e il team poncle

Vampire Survivors sarà a Lucca Comics & Games 2025 con il suo autore, Luca Galante, e il team di sviluppo di poncle, che hanno deciso di accettare l'invito dell'evento toscano e di incontrare finalmente i tantissimi fan del loro straordinario gioco.
I componenti dello studio avranno come base operativa la suggestiva Casa del Boia, che per l'occasione si trasformerà in uno scenario perfettamente in linea con le atmosfere del gioco. Il piano terra, ad esempio, vedrà la riproduzione di un villaggio medievale con bancarelle tematiche, divertenti attività e uno shop ufficiale presso cui acquistare merchandise esclusivo.
Al piano superiore ci si potrà immergere completamente nel mondo di Vampire Survivors, approfittando dell'occasione per provare in anteprima il nuovo aggiornamento e scoprire gli altri titoli targati poncle, come Berserk or Die e Kill the Brickman.
A rendere l'esperienza ancora più speciale sarà la presenza di Takeyasu Sawaki, artista di culto noto per il suo lavoro su Devil May Cry, Okami ed El Shaddai. Sawaki renderà omaggio a Vampire Survivors con un'esibizione dal vivo nell'Area Performance, incontrando i fan e firmando autografi.
Non è finita qui
Il programma di Lucca Comics & Games dedicato ai videogiochi non si esaurità nelle attività appena descritte, per quanto riguarda Vampire Hunters. L'intera città diventerà infatti lo sfondo di una caccia al tesoro urbana, con checkpoint dedicati e personaggi iconici del gioco che coinvolgeranno i partecipanti.
Infine, il 29 ottobre alle 20.30, presso il Teatro del Giglio, si terrà un concerto-evento in cui l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno si unirà a poncle per un'esibizione dal vivo dedicata alle colonne sonore dei videogiochi sviluppati dallo studio.
Ospite d'onore sarà nientemeno che Yoko Shimomura, leggendaria compositrice di Kingdom Hearts e Street Fighter 2, che ha accettato di partecipare a questo tributo per dar vita a un evento davvero memorabile.