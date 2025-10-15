Samsung annuncia un nuovo Galaxy Event: il visore Project Moohan sarà svelato a breve

Samsung ha annunciato un nuovo Galaxy Event incentrato sul suo prossimo visore Galaxy XR, noto anche come Project Moohan. Di recente sono state condivise diverse indiscrezioni al riguardo, ma tra pochissimo potremo scoprire le sue caratteristiche ufficiali e farci un'idea più precisa. Vediamo quindi data e orario dell'evento.

Visore Galaxy XR: data e orario dell'evento L'annuncio del nuovo evento arriva proprio dalla newsroom ufficiale di Samsung. Quest'ultima ha rivolto l'attenzione verso i suoi dispositivi e, soprattutto, sui nuovi modi di connettersi sfruttando l'intelligenza artificiale. Al centro di questa visione c'è proprio Android XR, sviluppato con Google e Qualcomm, e cuore pulsante del nuovo visore progettato per adattarsi a diversi fattori di forma. Samsung Project Moohan Ebbene, l'evento si terrà il 21 ottobre alle ore 22:00 ET, che corrisponde in Italia alle 4:00 del mattino del 22 ottobre. Potrete recuperarlo appena possibile su Samsung Newsroom o sul canale YouTube ufficiale. Noi ovviamente vi aggiorneremo con tutte le novità in merito, quindi seguiteci. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, il visore Project Moohan è il primo prodotto innovativo realizzato per Android XR, piattaforma aperta e scalabile che combina nuove esperienze coinvolgenti con l'utilità quotidiana.