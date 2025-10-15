Il gameplay di Plants Vs. Zombies: Replanted è stato mostrato con un trailer

Plants Vs. Zombies: Replanted è stato mostrato dagli sviluppatori con un trailer del gameplay che illustra le meccaniche dell'attesa remaster del grande classico di PopCap Games, in arrivo fra pochi giorni su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2.
A quindici anni di distanza dall'uscita dell'originale Plants Vs. Zombies, la nuova edizione non solo aggiorna l'esperienza sul piano puramente tecnico, grazie alla grafica in alta definizione, ma aggiunge diversi dettagli, miglioramenti e contenuti extra.
Fra questi spicca la presenza di una modalità cooperativa in locale, che consetne dunque di affrontare insieme l'avanzata dei non-morti, ma anche di un multiplayer competitivo, sempre in locale, in cui due squadre dovranno affrontarsi sul campo di battaglia.
Sono inoltre stati realizzati nuovi livelli bonus che offrono una sfida inedita e consentono dunque di testare le abilità strategiche dei giocatori più esperti.
Il ritorno di un fenomeno
Annunciato lo scorso luglio, Plants Vs. Zombie: Replanted segnerà il ritorno di un vero e proprio fenoneno, che nel 2009 ha conquistato milioni di utenti su PC e mobile, e che mantiene in questa remaster tutto il fascino della formula originale ma con diversi ritocchi degni d'interesse.
Perfettamente consapevole dell'importanza storica di questo franchise, PopCap ha approcciato la realizzazione dell'edizione Replanted con grande cura, attenzione ed entusiasmo, fiduciosa che l'ampio pubblico di appassionati sia ancora desideroso di cimentarsi con questa esperienza.
Plants Vs. Zombie: Replanted sarà disponibile a partire dal 23 ottobre.