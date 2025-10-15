Il gameplay di Plants Vs. Zombies: Replanted è stato mostrato con un trailer

Sono inoltre stati realizzati nuovi livelli bonus che offrono una sfida inedita e consentono dunque di testare le abilità strategiche dei giocatori più esperti.

Plants vs. Zombies ritorna dopo 16 anni con Replanted: il team spiega perché ha deciso di fare una remaster

Plants Vs. Zombies: Replanted è stato mostrato dagli sviluppatori con un trailer del gameplay che illustra le meccaniche dell'attesa remaster del grande classico di PopCap Games, in arrivo fra pochi giorni su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2.

Il ritorno di un fenomeno

Annunciato lo scorso luglio, Plants Vs. Zombie: Replanted segnerà il ritorno di un vero e proprio fenoneno, che nel 2009 ha conquistato milioni di utenti su PC e mobile, e che mantiene in questa remaster tutto il fascino della formula originale ma con diversi ritocchi degni d'interesse.

Perfettamente consapevole dell'importanza storica di questo franchise, PopCap ha approcciato la realizzazione dell'edizione Replanted con grande cura, attenzione ed entusiasmo, fiduciosa che l'ampio pubblico di appassionati sia ancora desideroso di cimentarsi con questa esperienza.

Plants Vs. Zombie: Replanted sarà disponibile a partire dal 23 ottobre.