AMD Ryzen in offerta su AliExpress: sconti su CPU Zen 5 e Zen 4

AliExpress propone un'ampia selezione di processori AMD Ryzen in offerta con sconti fino a 40 € tramite i coupon dedicati ITBS12, ITBS25 e ITBS40. Le promozioni sono valide fino al 18 ottobre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.
Ryzen 5: potenza accessibile per tutti
Perfetto per chi cerca ottime prestazioni a un prezzo competitivo, il Ryzen 5 7500F passa da 141,80€ a 129,80€ con il coupon ITBS12, mentre il Ryzen 5 9600X scende da 188,42€ a 176,42€ con lo stesso codice. Entrambi offrono 6 core e 12 thread, con architettura a 4 nm ottimizzata per il gaming moderno.
- AMD Ryzen 5 7500F - da 141,80€ a 129,80€ con codice ITBS12
- AMD Ryzen 5 9600X - da 188,42€ a 176,42€ con codice ITBS12
Ryzen 7: equilibrio tra efficienza e performance
La fascia media offre un eccellente rapporto potenza/prezzo. Il Ryzen 7 7700 passa da 192,42€ a 180,42€ con coupon ITBS12, mentre il Ryzen 7 9700X, basato su architettura Zen 5, scende da 268,99€ a 243,99€ grazie al codice ITBS25. Per i gamer più esigenti, il celebre Ryzen 7 7800X3D, con 3D V-Cache e frequenze fino a 5.0 GHz, cala da 331,08€ a 291,08€ grazie al coupon ITBS40.
- AMD Ryzen 7 7700 - da 192,42€ a 180,42€ con codice ITBS12
- AMD Ryzen 7 9700X - da 268,99€ a 243,99€ con codice ITBS25
- AMD Ryzen 7 7800X3D - da 331,08€ a 291,08€ con codice ITBS40
Per chi vuole il massimo delle prestazioni, il Ryzen 7 9800X3D è disponibile a 461,43€ ma scende a 421,43€ grazie al coupon ITBS40. Con 8 core, 16 thread e 104MB di cache, è la CPU ideale per chi desidera performance da top di gamma nei giochi e nella produttività.
- AMD Ryzen 7 9800X3D - da 461,43€ a 421,43€ con codice ITBS40