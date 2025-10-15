AMD Ryzen in offerta su AliExpress: sconti su CPU Zen 5 e Zen 4

AliExpress propone un'ampia selezione di processori AMD Ryzen in offerta con sconti fino a 40 € tramite i coupon dedicati ITBS12 , ITBS25 e ITBS40 . Le promozioni sono valide fino al 18 ottobre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre promozioni e disponibili fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia.

Ryzen 7: equilibrio tra efficienza e performance

La fascia media offre un eccellente rapporto potenza/prezzo. Il Ryzen 7 7700 passa da 192,42€ a 180,42€ con coupon ITBS12, mentre il Ryzen 7 9700X, basato su architettura Zen 5, scende da 268,99€ a 243,99€ grazie al codice ITBS25. Per i gamer più esigenti, il celebre Ryzen 7 7800X3D, con 3D V-Cache e frequenze fino a 5.0 GHz, cala da 331,08€ a 291,08€ grazie al coupon ITBS40.

Per chi vuole il massimo delle prestazioni, il Ryzen 7 9800X3D è disponibile a 461,43€ ma scende a 421,43€ grazie al coupon ITBS40. Con 8 core, 16 thread e 104MB di cache, è la CPU ideale per chi desidera performance da top di gamma nei giochi e nella produttività.