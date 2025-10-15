Il Pixel 10 Pro Fold si surriscalda e sprigiona fumo in un test di JerryRigEverything

Durante una prova di resistenza, la batteria del pieghevole di Google ha ceduto e rilasciato fumo. iFixit: "Non è un difetto, ma un rischio insito nelle batterie al litio."

Il nuovo Pixel 10 Pro Fold di Google è stato protagonista di un episodio insolito che ha rapidamente fatto il giro del web. Nel suo ultimo video, lo youtuber Zack Nelson, noto per il canale JerryRigEverything, ha messo alla prova il pieghevole con i suoi consueti stress test, ma il risultato è andato ben oltre il previsto. Durante una piegatura estrema, la batteria interna del dispositivo si è gonfiata, surriscaldata e ha iniziato a fumare, al punto da far scattare l'allarme antincendio nel suo laboratorio.

Un caso estremo, ma senza precedenti L'esperimento, pensato per testare la resistenza meccanica del nuovo foldable, ha portato alla completa rottura della scocca e a un successivo surriscaldamento della batteria. Secondo Nelson, nessun altro smartphone sottoposto ai suoi test negli ultimi dieci anni aveva mai reagito in modo tanto violento. Il vostro Google Pixel 10 Pro Fold è resistente ad acqua e polvere, ma non per sempre L'episodio ha naturalmente attirato l'attenzione degli esperti di iFixit, che hanno ridimensionato la gravità del caso. Elizabeth Chamberlain, responsabile delle analisi tecniche del sito, ha spiegato che quanto accaduto rientra nel comportamento potenziale delle batterie agli ioni di litio quando vengono deformate o danneggiate fisicamente. "Si tratta di una fuga termica, non di un difetto del dispositivo," ha precisato. "In pratica, si crea un corto circuito interno quando gli strati isolanti vengono perforati."