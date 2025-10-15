OnePlus 13 5G in offerta su AliExpress: potenza Snapdragon e display 2K a prezzo scontato

Il OnePlus 13 5G è disponibile su AliExpress a 588,82 €, ma grazie al coupon ITBS40 scende a 548,82 €, con uno sconto diretto di 40 €. L'offerta è valida fino al 18 ottobre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui OnePlus 13 5G in offerta.
Il nuovo top di gamma di OnePlus è spinto dal processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da un display AMOLED LTPO da 6,82 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz. Questa combinazione garantisce un'esperienza visiva fluida e reattiva, perfetta per gaming, streaming e multitasking avanzato.
Ricarica fulminea e autonomia da record
La batteria da 6000 mAh offre un'autonomia di lunga durata, mentre la tecnologia 100W SUPERVOOC consente di ricaricare completamente il dispositivo in pochi minuti. Il sistema operativo ColorOS 15, basato su Android e con pieno supporto ai servizi Google, assicura un'interfaccia fluida e altamente personalizzabile.
Potente, elegante e progettato per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e autonomia, il OnePlus 13 5G è una delle offerte più interessanti del momento su AliExpress. Con lo sconto attivo fino al 18 ottobre, è l'occasione giusta per portarsi a casa uno smartphone di fascia alta a un prezzo decisamente competitivo.