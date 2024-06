Nuova funzione termica adattiva in arrivo su Google Pixel per combattere il surriscaldamento

Il surriscaldamento è un problema comune per molti telefoni Android, ma i Pixel si sono sempre distinti per l'adozione di soluzioni intelligenti. Con l'introduzione di adaptive thermal, Google farebbe quindi un ulteriore passo avanti per garantire che i dispositivi funzionino in modo ottimale anche sotto stress termico.

Google starebbe lavorando all'introduzione di una nuova funzione chiamata " adaptive thermal " per i telefoni Pixel, progettata per migliorare la gestione del surriscaldamento. Questa funzione mira a prevenire il surriscaldamento fin dall'inizio, fornendo agli utenti avvisi più dettagliati e misure proattive.

Adaptive thermal: un nuovo livello di prevenzione

Quando un telefono si surriscalda, le sue prestazioni possono essere compromesse e, in casi estremi, può verificarsi uno spegnimento automatico per evitare danni. I telefoni Pixel già rallentano alcune funzionalità, come la velocità di ricarica, per gestire il calore. Ora, con adaptive thermal, Google introdurebbe un sistema di avvisi più dettagliato e misure preventive che informano l'utente e agiscono prima che il surriscaldamento diventi critico.

Il termometro anti surriscaldamento di Google Pixel 8 Pro

Stando a un report di Android Authority, la nuova versione dell'app Device Health Services di Google, nella versione 1.23.0.638152889, offrirà informazioni dettagliate sulle condizioni termiche del dispositivo. Quando il telefono raggiunge una temperatura di 49 gradi Celsius, l'utente riceverà un avviso di pre-emergenza con il messaggio "il telefono ha bisogno di raffreddarsi". Questo avviso è accompagnato da suggerimenti pratici, come evitare l'esposizione alla luce solare diretta e chiudere le app che richiedono molte risorse, come i giochi con grafica intensiva.

L'avviso include anche un pulsante "vedi cura" che spiega le azioni che il sistema operativo sta intraprendendo per raffreddare il dispositivo e offre ulteriori suggerimenti per l'utente. Se si desidera chiudere l'avviso, è possibile premere "ho capito", mentre l'opzione "ulteriori informazioni" reindirizzerà alla pagina di supporto di Google, dove sono disponibili ulteriori consigli.

Adaptive thermal monitora costantemente la temperatura della batteria ogni 5 minuti. Se il telefono raggiunge i 52 gradi Celsius, entra in uno stato di emergenza, e se la temperatura sale a 55 gradi Celsius, il dispositivo visualizzerà un avviso di spegnimento imminente, avvertendo l'utente che il telefono si spegnerà in 30 secondi per prevenire danni permanenti.

Questi avvisi dettagliati potrebbero non essere inclusi immediatamente nelle versioni pubbliche dei dispositivi Pixel, ma potrebbero essere distribuiti come aggiornamenti lato server. La nuova funzionalità è progettata per lavorare in sinergia con l'utente per mantenere il dispositivo a temperature sicure, fornendo informazioni e azioni preventive in tempo reale.

In attesa di vedere queste funzioni implementate sui Pixel, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre esperienze con il surriscaldamento del tuo telefono. Pensate che adaptive thermal possa fare la differenza? Intanto Google ha annunciato che Pixel 8 avrà 3 anni di garanzia per un difetto al display, ma i Pixel 8 Pro non saranno coperti.