Pixel 8 avrà 3 anni di garanzia per un difetto al display, ma i Pixel 8 Pro non saranno coperti

Google ha annunciato sul suo portale Pixel Phone Help che sta estendendo il programma di riparazione per i Pixel 8 che mostrano linee verticali e sfarfallio. La nuova politica dopo l'aggiornamento consente ai proprietari di Pixel 8 di risolvere questo problema in garanzia, fino a tre anni dopo l'acquisto. Il difetto è descritto da Google come "una linea verticale che va dal fondo del display alla parte superiore o uno sfarfallio del display", ma dalle varie testimonianze in rete emerge anche che la linea è solitamente di colore rosa.

Per Google, però, non tutti i dispositivi con il problema saranno idonei: Google o un partner di riparazione autorizzato dovranno determinare che è idoneo per l'estensione in base al numero di serie del telefono. Curiosamente poi il Pixel 8 Pro non è incluso in questa estensione della riparazione, anche se ci sono testimonianze degli utenti che evidenziano come anche questo modello possa mostrare linee verticali di questo tipo.

Non è la prima volta che Google si trova a fare i conti con utenti che riscontrano glitch, bug e altre stranezze nei telefoni Pixel, ma la maggior parte sono risalenti ad alcune delle prime generazioni di Pixel e ai loro predecessori, i Nexus. Ma anche poco dopo il lancio di Pixel 8 e 8 Pro alla fine del 2023, gli utenti hanno segnalato difetti fisici simili a increspature che apparivano sui loro display.

La garanzia hardware standard di Google dura ancora due anni in Italia senza tale estensione, anche se l'azienda ora promette sette anni di aggiornamenti del sistema operativo software e di sicurezza su tutti i telefoni Pixel 8, incluso il più economico Pixel 8a.

Al di là di questo possibile difetto, comunque, Pixel 8 ha uno dei migliori rapporti qualità prezzo tra tutti nuovi smartphone di Google: dotato di caratteristiche hardware e software sovrapponibili a quelle di Pixel 8 Pro, ma con dimensioni molto più compatte e un prezzo di gran lunga inferiore, Google Pixel 8 può essere considerato il best buy della famiglia soprattutto se si tiene conto che la superiorità tecnica del Pro in chiave fotografica è in qualche modo smorzata dall'intervento dell'intelligenza artificiale. Trovate maggiori dettagli su questo giudizio nella nostra Google Pixel 8, la recensione dello smartphone più compatto ed economico della gamma Pixel.