La data di uscita di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition potrebbe essere vicina, per un leak del PSN

Presto novità da parte di Ubisoft?

In particolare sono molto interessanti le note del sopracitato aggiornamento, che menzionano l'aggiunta di una galleria, una modalità speedurn, miglioramenti grafici e texture rielaborate e l'aggiunta di una funzione per il salvataggio automatico.

Questi indizi sembrerebbero suggerire che l'Anniversary Edition di Beyond Good & Evil potrebbe essere pronta al debutto nei negozi, per quanto se così fosse, sarebbe strano il fatto che il publisher francese non abbia approfittato della vetrina dell'Ubisoft Forward di pochi giorni fa per annunciarne la data di uscita. Insomma, per il momento non c'è nessuna certezza in merito, dunque rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali.