Il primo trailer di Lollipop Chainsaw RePOP svela la data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch e PC

Stando ai dettagli ufficiali, il gioco verrà venduto al prezzo di 49,99 dollari , che presumiamo si tramuteranno in 49,99 euro. Inizialmente sarà disponibile solo in formato digitale, con a seguire le copie fisiche in arrivo a ottobre, con maggiori informazioni in merito che verranno svelate in un secondo momento. Lato localizzazione, è stato confermato il doppiaggio in inglese e giapponese, mentre i testi saranno disponibili in molteplici lingue, italiano incluso.

Dragami Games ha finalmente mostrato il primo trailer e immagini di Lollipop Chainsaw RePOP , la riedizione con grafica aggiornata dell'action basato su cheerlader e zombi di Suda51 pubblicato origininariamente nel 2012. È stata annunciata anche la data di uscita, in programma per il 25 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC .

I dettagli sul "remake"

Il comunicato ufficiale di Dragami Games afferma che Lollipop Chainsaw RePOP si tratta di un remake (per quanto in precedenza si era parlato di una remaster) che sarà fedele allo spirito dell'originale, ma con una serie di migliorie lato gameplay e contenuti, nonché un comparto grafico ammodernato.

In particolare, la risoluzione del gioco è stata aumentata fino ad arrivare al full HD e i tempi di caricamento sono stati ridotti. Le azioni con la motosega della protagonista Juliet sono state velocizzate grazie alla meccanica delle Chained Hits, che incrementa la rapidità dei colpi concatenando più attacchi. Inoltre, per accontentare i feedback dei giocatori è stato migliorato le tempistiche per gli impunt delle Combo Action ed è stato aggiunto un auto-lock e auto-fire per il Chainsaw Blaster, che ora può conservare 99 munizioni.

Inoltre, è stata aggiunta la "RePOP Mode", che mette in scena nuovi effetti visivi unici e colorati in stile pop art per gli effetti dei colpi, skin per la motosega di Juliet e troveremo 30 costumi da sbloccare, molti più di quelli presenti nel gioco originale, e quattro nuovi colori per l'acconciatura della protagonista. Inoltre, la stanza di Juliet è stata arricchita con nuove funzionalità, al momento ancora da svelare, ed è stata aggiunta una modalità "Time Attack" classificata con cui i giocatori possono mettersi alla prova.

Che ne pensate, quanto visto vi ha colpito positivamente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.