Il cosplay di Power da Chainsaw Man da mee_10_10 ricorda un famosa scena dell'anime

Power è una Majin, ovvero un Diavolo che si è impossessato del corpo di un essere umano. Come tutti i demoni del mondo di Chainwsaw Man possiede un potere speciale unico, che nel suo caso le consente di manipolare il proprio sangue e quello delle altre persone a piacimento, cosa che sfrutta per creare delle improvvisate armi come un martello gigante e una falce. Ha un carattere infantile e lunatico, che talvolta si allinea e altre volte cozza con quello del protagonista Denji.

I patti vanno onorati

Come possiamo vedere nel post di Instagram qui sotto, mee_10_10 ha ricreato una delle scene più particolari, del manga e anime, in cui Power onora un patto stretto in precedenza con Denji, esaudendo un grande desiderio del protagonista. Non aggiungiamo oltre per non rovinare la sorpresa a chi ancora non ha visto questa peculiare scena, diventata tra le più famose per via del suo strambo mix di sensualità e comicità.

