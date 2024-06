Il cosplay di Eve da Stellar Blade firmato da charechii è da 10 e lode

Grazie a dinamiche di gioco solidissime, seppur non rivoluzionarie, e un ottimo comparto tecnico su PS5, Stellar Blade si è rivelato una delle sorprese più interessanti di questa prima metà del 2024. Il gioco ovviamente fa parlare di sé anche per via della sua bella protagonista, Eve, protagonista del cosplay di charechii che vi proponiamo di seguito.

Eve è un membro dell'Unita Aerea inviata dalla Colonia sulla Terra per eliminare i Naytiba, dei misteriosi e raccapriccianti esseri che hanno portato quasi all'estinzione la razza "umana". Più facile a dirsi che a farsi, tanto che la maggior parte del plotone viene eliminato durante l'atterraggio e dopo lo sbarco. Eve apparentemente è l'unica sopravvisuta al massacro e decirà di unire le forze con Adam, un predone e uno dei pochi abitanti della Terra, e con Lily, un'ingegneria inviata sul campo anni prima, per aiutare la popolazione di Xion, l'ultima città "umana", ed eliminare la minaccia dei Naytiba.