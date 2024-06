Tanti giochi Nintendo Switch in offerta con i Saldi Estivi dell'eShop

Sull'eShop di Nintendo Switch sono iniziati i Saldi Estivi, che propongono tantissimi giochi con sconti fino anche al 75% che potrebbero fare gola a molti tra titoli in esclusiva realizzati dai team interni della casa nipponica, giochi di terze parti e produzioni indipendenti.

Tra le offerte troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild che potrete acquistare per 48,99 euro, con uno sconto del 30%. Anche Super Mario 3D World + Bowser's Fury è disponibile a prezzo ridotto e potrete aggiungerlo alla vostra raccolta per 39,99 euro, mentre Mario + Rabbids Spark of Hope viene proposto a 19,79 euro, con il 67% di sconto.

Proseguiamo con il sempreverde Hogwarts Legacy ora proposto a metà prezzo per 29,99 euro. Stesso prezzo anche per la conversione di Red Dead Redemption per Switch, mentre gli amanti del calcio possono recuperare EA Sports FC 24 per 14,99 euro.