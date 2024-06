La data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stata svelata da GameStop per errore?

Come possiamo vedere nel post su X nell'immagine sottostante, che come prevedibile è stato cancellato poco dopo la pubblicazione, secondo GameStop la data di uscita del remake dell'epopea di Naked Snake è fissato al 17 novembre di quest'anno.

Ieri Konami ha dato inizio ai preordini delle edizioni fisiche di Metal Gear Soldi Delta: Snake Eater per quanto il gioco non ha per il momento una data di uscita ufficiale scolpita nella pietra. O perlomeno, non l'aveva. Infatti, pare che la divisione statunitense di GameStop si sia lasciata sfuggire per errore quando il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Dubbi sulla data di uscita

A un primo sguardo la data sembrerebbe assolutamente plausibile, del resto coincide con il ventesimo anniversario dal lancio di Metal Gear Solid 3 su PS2 e novembre è uno dei mesi più gettonati per la pubblicazione di grandi giochi tripla A. C'è tuttavia un aspetto che mette in serio dubbio la veridicità di questa informazione: il 17 novembre capita di domenica, giorno raramente sfruttato per la pubblicazione di nuovi giochi.

Il post incriminato di GameStop che svela la possibile data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Insomma, per il momento prendete questa data con le pinze, in attesa di un'eventuale conferma o smentita da parte di Konami, che nel frattempo ha pubblicato il primo trailer con gameplay di Metal Gear Soldi: Delta: Snake Eater e svelato i dettagli sulle edizioni fisiche che arriveranno nei nostri lidi, che includono una Deluxe Edition e un Collector's Pack, di cui però non sono stati svelati ancora i contenuti.