Star Wars Outlaws torna a mostrarsi con una nuova galleria di immagini con ambientazioni e sparatorie

Star Wars: Outlaws è stato uno dei protagonisti in primo piano dell'Ubisoft Forward andato in onda ieri sera, dove abbiamo assistito a una lunga presentazione del nuovo gioco di Guerre Stellari realizzato da Massive Entertainment. Oltre ai filmati, la compagnia francese ha pubblicato anche dei nuovi scatti, che trovate nella galleria qui sotto.

Le immagini mostrano alcune delle ambientazioni che esploreremo nei panni della fuorilegge Kay Vess e del suo adorabile compagno Nix, che come abbiamo visto ieri è in grado di dare una mano alla protagonista in più di un modo. Possiamo vedere anche alcune sequenze di scontri a fuoco a suon di blaster contro gli Stormtrooper dell'Impero Galattico e nello spazio a bordo della Trailblazer, la nave che piloteremo durante i viaggi tra un pianeta e l'altro.