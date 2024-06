Nintendo Switch dice addio a un'importante funzione social con l'aggiornamento di sistema 18.1.0

La cessazione del supporto era stata comunicata da Nintendo lo scorso mese e ciò comporta che gli utenti non potranno più pubblicare immagini e clip di gioco su X direttamente dalla console, una funzione sfruttata da molti utenti. L'azienda non ha comunicato i motivi che hanno portato a questa decisione.

Nintendo ha pubblicato il nuovo aggiornamento di sistema 18.1.0 di Nintendo Switch . Questa volta non si tratta di un semplice update di routine, per quanto le novità non sono del tutto positive, visto che come anticipato in precedenza è stata rimossa l'integrazione e le funzioni social legate a X .

Aumenta la stabilità, di nuovo

A parte la rimozione di X e tutte le funzioni a esso legate, l'aggiornamento di sistema 18.1.0 per Nintendo Switch si limita come al solito a migliorare la stabilità del sistema senza aggiungere novità degne di nota. Questo perlomeno è quanto riportato nelle note pubblicate sulla pagina di supporto statunitense, per quanto non possiamo escludere a priori eventuali altre modifiche sottotraccia non menzionate, per quanto a oltre sette anni dal lancio è bene non aspettarsi novità particolarmente impattanti con gli update di sistema della console.

Un'immagine che mostra la pubblicazione di uno screenshot su X tramite Nintendo Switch

Nel frattempo tutto ancora tace su Nintendo Switch 2, o quale sarà il nome della prossima console della grande N, con possibili novità in merito che potrebbero arrivare nel corso del Nintendo Direct in programma per il mese di giugno, confermato in precedenza dalla compagnia ma al momento ancora sprovvisto di una data e orari precisi.