Forza Motorsport dà il benvenuto alle gare Endurance, un nuovo circuito e auto con l'aggiornamento di giugno

Gli sviluppatori di Turn 10 hanno pubblicato l'update 9 di Forza Motorsport per PC e Xbox Series X|S, che tra le altre novità introduce il "mese dell'Endurance", con delle gare dalla durata elevata e che mettono a dura prova la resistenza dei piloti. Le novità dell'aggiornamento sono state presentate da un trailer, che trovate nel player sottostante.

Per l'occasione è stato aggiunto anche un nuovo circuito famoso per ospitare questa tipologia di corse, il Sebring International Raceway, e sono state apportate migliorie a quelli di Laguna Seca e il Nürburgring Nordschleife. Inoltre, verrà aggiunta la 2024 Porsche #5 Porsche Penske Motorsport 963, con annessa una tuta di gara abbinata, che sono disponibili tramite un DLC apposito, gratuito per tutti i giocatori fino al 19 giugno.