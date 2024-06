Dark and Darker aspramente criticato per i limiti della versione gratis, gli sviluppatori corrono ai ripari

Per accedere all'esperienza completa è necessario quindi sbloccare la versione completa tramite 15 Redstone Shards (acquistabili per 30 dollari ), in modo da non avere alcuna restrizione sul bottino, ben 9 slot per i personaggi con inventario condiviso e accedere alla modalità High-Roller mode in cui sono presenti dungeon ancora più difficili.

Dopo una lunga attesa, Dark and Darker è tornato su Steam ma per il momento non è stato accolto a braccia aperte. La colpa è della nuova versione free-to-play , divenuto il pomo della discordia dei giocatori, in quanto si tratta di una versione profondamente castrata del titolo e monca di molti elementi chiave . Praticamente una demo.

La risposta degli sviluppatori

In risposta alle polemiche, che accusavano il team di pubblicizzare Dark and Darker come un gioco free-to-play la dove questa versione è praticamente solo una demo, gli sviluppatori di Ironmace hanno pubblicato un comunicato su Steam, dove hanno spiegato le ragioni dietro a questa decisione.

La schermata dell'inventario di Dark and Darker

Stando a quanto riferito, la versione free-to-play non è stata realizzata con l'obiettivo principale di attirare nuovi giocatori, bensì come mezzo d'accesso per coloro che avevano acquistato il titolo all'infuori di Steam ed Epic Games Store tramite il sito ufficiale. L'alternativa sarebbe stata quella di fornire delle chiavi per questi due store agli acquirenti, ma ciò "non era fattibile né corretto nei confronti dei partner delle due piattaforme".

Detto questo, gli sviluppatori hanno affermato di aver recepito forte e chiaro le critiche mosse dai giocatori e hanno già iniziato a programmare una serie di modifiche per rendere più valida la versione free-to-play di Dark and Darker.

"Attualmente stiamo lavorando a soluzioni che tengano conto delle esigenze dei giocatori esistenti e di quelli nuovi. Il nostro obiettivo è dare ai nuovi giocatori la possibilità di vivere un'esperienza completa di estrazione del bottino e di rischiare il proprio bottino, rispettando al contempo la fedeltà dei giocatori esistenti", recita il post dello studio.

Un combattimento contro nemici scheletri in Dark and Darker

"Stiamo ancora lavorando sui dettagli di questo piano che riguarderà l'accesso ai dungeon High-Roller, la possibilità di sbloccare slot per i personaggi e faremo un annuncio molto presto non appena i dettagli saranno finalizzati. Il nostro obiettivo è quello di essere equi e giusti con i nostri giocatori e faremo del nostro meglio per dimostrare il nostro apprezzamento."