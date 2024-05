Nintendo svela quando parlerà di Switch 2 e conferma anche un Nintendo Direct a giugno

Questo significa anche probabilmente che l'annuncio di Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale ma ampiamente usato dalla community per fare riferimento alla nuova console) non avverrà durante questo mese.

Viene precisato che " non ci sarà alcun menzione sul successore di Nintendo Switch durante questa presentazione" di giugno.

Finalmente ci siamo. Nintendo ha confermato che l'annuncio del " successore di Nintendo Switch " avverrà durante questo anno fiscale . Certo, non è una conferma poi così incredibile, visto che significa che potrebbe arrivare anche a marzo 2025, ma perlomeno Nintendo sta ora iniziando ad ammettere di avere qualcosa da dire: è sempre stata molto chiusa sull'argomento fino ad oggi.

La comunicazione di Nintendo

Come potete vedere qui sotto, la comunicazione arriva direttamente da Nintendo, tramite Twitter dove l'account giapponese della compagnia ha condiviso un doppio post in lingua giapponese e in lingua inglese.

Precisamente il tweet recita: "Sono Furukawa, Presidente di Nintendo. Faremo un annuncio sul successore di Nintendo Switch entro quest'anno fiscale. Sono passati più di nove anni da quando abbiamo annunciato l'esistenza di Nintendo Switch nel marzo 2015."

"A giugno terremo un Nintendo Direct sui software di Nintendo Switch per la seconda metà del 2024, ma vi confermiamo che durante la presentazione non si parlerà del successore di Nintendo Switch."

Non ci resta quindi altro da fare se non attendere novità dal Nintendo Direct sui giochi previsti per quest'anno: che sia finalmente il momento di vedere Metroid Prime 4?

Nintendo ha anche comunicato i risultati di vendita di Nintendo Switch e dei giochi esclusivi.