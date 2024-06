Questo cosplay di Elizabeth di The Seven Deadly Sins dal Giappone vi farà innamorare

The Seven Deadly Sins continua ad ammaliare molte persone, con l'opera che tutt'ora fa parlare di sé anche grazie al sequel Four Kinghts of the Apocalypse, la cui trasposizione animata recentemetne è arrivata su Netflix. Tra i tanti personaggi della serie Elizabeth è senza dubbio la più gettonata, che ora possiamo ammirare nel cosplay di mee_10_10.

Elizabeth è la terza principessa del regno di Lyonesse e una delle figure centrali per tutto il corso dell'opera. Fuggita di casa camuffandosi con una gigantesca armatura, la ragazza si mette alla ricerca de I Sette Peccati Capitali, un ordine di ex-cavalieri che si sono macchiati di crimini indicibili, per ottenere il loro aiuto e salvare il regno da un complotto. Alla fine si imbattera nel capitano Meliodas, con cui partirà alla ricerca degli altri Peccati Capitali dando così inizio a una storia lunga e avvincente.