Hogwarts Legacy: Director's Cut sarebbe in sviluppo con l'aiuto di Rocksteady, secondo Bloomberg

L'informazione arriva in coda a un lungo report che racconta per filo e per segno tutta la storia dietro a Suicide Squad: Kill the Justice League, edito sempre da Warner Bros. e sviluppato da Rocksteady, dalla genesi fino al suo triste epilogo. Stando alle fonti di Schreier, dopo l'insuccesso del gioco "molti dipendenti dello studio ora stanno aiutando lo sviluppo di una nuova director's cut di Hogwarts Legacy".

In attesa di conferme sulla Director's Cut, è disponibile un ricco aggiornamento gratuito

Purtroppo Schreier non ha offerto ulteriori dettagli su questa presunta nuova versione del gioco, del resto l'argomento principale del report è Suicide Squad: Kill the Justice League. Non è escluso comunque che non arrivino ulteriori indizi da parte del giornalista nelle prossime ore o, chissà, magari anche un annuncio ufficiale durante gli appuntamenti della Summer Game Fest.

Un'immagine che mostra una lezione di pozioni in Hogwarts Legacy

Detto questo, se è vero che Rocksteady sta collaborando attivamente con Avalanche Software, gli autori di Hogwarts Legacy, possiamo ipotizzare che si tratti di un progetto di dimensioni importanti che potrebbe dar vita a una riedizione con molte novità, come ad esempio nuovi contenuti della storia, missioni, incantesimi, modifiche più o meno impattanti al gameplay e così via. Non ci resta che attendere, ricordando comunque che per il momento parliamo di informazioni non confermate in via ufficiale, quindi da prendere con le pinze.

Nel frattempo vi segnaliamo che ora è disponibile un aggiornamento gratuito di Hogwarts Legacy che include tante novità, come ad esempio una nuova modalità fotografica, la possibilità di resettare i punti talento e ricollocarli a piacimento, vestiti, accessori e mount, nonché la missione della casa stregata di Homemade (in precedenza disponibile esclusivamente per i giocatori PlayStation).