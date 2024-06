Tutte le novità in arrivo per Hogwarts Legacy con il prossimo aggiornamento raccolte in un trailer

Il motivo è che non c'è tantissimo per quanto riguarda il gameplay , tranne una missione inedita. Anche quest'ultima in verità non è nuova per tutti, visto che è già disponibile per le versioni PlayStation.

Avalanche Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Hogwarts Legacy per presentare tutte le novità dell'aggiornamento estivo , previsto per il prossimo 6 giugno. L'arrivo della maxi patch era stato anticipato molti mesi fa, ma lo studio di sviluppo ne ha svelato i contenuti solo di recente, lasciando un po' l'amaro in bocca a tutti.

Poche ma buone

Ma bando alle ciance e vediamo quali sono le aggiunte dell'aggiornamento estivo di Hogwarts Legacy:

Una nuova modalità fotografica

La possibilità di fare il reset dei punti talento e riposizionarli

La missione della casa stregata di Hogsmeade precedentemente esclusiva PlayStation

Un paio di occhiali basati su quelli di Harry Potter nel primo film

Vestiti a tema prigionieri di Azkaban

La ricetta per la pozione Felix Felicis precedentemente esclusiva PlayStation

Ippogrifo versione onice (precedentemente esclusiva del pre-ordine)

Scopa Lavanda Boreale

Insomma, l'aggiornamento integrerà alcuni contenuti per certe versioni del gioco e aggiungerà alcune funzioni secondarie, come la modalità fotografica, che comunque sarà apprezzatissima dagli appassionati di fotografia virtuale. Del resto con un set fotografico come Hogwarts, di materiale per ottenere delle ottime immagini ce n'è davvero moltissimo, ma attenti a non far arrabbiare qualche creatura che non vuole essere fotografata.

Per il resto vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Sereis X/S e Nintendo Switch. Chissà se Warner Bros. finanzierà un seguito single player, viste le sue nuove politiche.