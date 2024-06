Octopath Traveler è stato classificato per PS4 e PS5 a Taiwan: è in arrivo su console PlayStation?

Novità al riguardo potrebbero dunque arrivare nel prossimo periodo, considerando che ci troviamo in una settimana che dovrebbe essere ricca di conferenze e annunci su nuove uscite per il mercato videoludico.

Ovviamente questo non può essere preso come una conferma ufficiale dell'arrivo del gioco su PS4 e PS5, ma le rating board spesso possono essere considerate fonti affidabili sulle uscite, e quella di Taiwan in particolare ha spesso anticipato in maniera corretta eventuali annunci da parte delle software house.

Il primo Octopath Traveler è stato classificato per PS4 e PS5 a Taiwan , facendo pensare che finalmente sia in arrivo anche su console PlayStation , visto che stranamente manca su queste piattaforme rispetto alle altre e rispetto anche al secondo capitolo.

Lo strano percorso di Octopath Traveler

La serie Octopath Traveler, in effetti, ha seguito un percorso bizzarro per quanto riguarda le piattaforme di uscita, riflesso anche dell'approccio a volte poco comprensibile di Square Enix alle esclusive, in un certo senso.

Una città presentata nel particolare stile HD-2D di Octopath Traveler

Il primo capitolo è uscito inizialmente come esclusiva console Nintendo Switch, poi ha raggiunto anche PC e Xbox uscendo anche su Game Pass, ma stranamente non ha mai raggiunto PS4 e PS5. In maniera ancora più strana, Octopath Traveler 2 è invece uscito su console Sony, ancora su PC e Nintendo Switch ma non è invece mai arrivato su Xbox, almeno per ora.

Ci troviamo dunque di fronte allo strano caso di una serie che ha il primo capitolo con esclusive alternate tra Xbox e PlayStation, ma è probabile che la situazione sia destinata a cambiare a breve. Proprio nei giorni scorsi è emersa la voce di corridoio che vorrebbe Octopath Traveler 2 in arrivo su Xbox Game Pass a breve, con quest'altra che fa da contraltare con il possibile arrivo del primo Octopath Traveler su PS4 e PS5.