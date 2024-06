Shin Megami Tensei V: Vengeance si presenta con il suo trailer di lancio

Atlus e SEGA hanno pubblicato il trailer di lancio di Shin Megami Tensei V: Vengeance, versione riveduta e corretta del gioco di ruolo giapponese già uscito su Nintendo Switch, che uscirà il 14 giugno. Si tratta di un filmato riepilogativo, che fa una veloce panoramica sul gioco, mostrando anche diversi momenti di gameplay, per la gioia di chi sta aspettando questa nuova avventura e non vede l'ora di giocarci. Alcuni elementi del trailer potrebbero essere considerati delle anticipazioni, quindi se non volete averne chiudete questa notizia e passate oltre.