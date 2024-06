Devolver e Heart Machine stanno per annunciare un gioco, dagli autori di Hyper Light Drifter

Devolver Digital sta per avere la sua conferenza specifica con il Devolver Direct showcase, fissato per il 7 giugno, e in tale occasione verrà anche annunciato un nuovo gioco da parte di Heart Machine, il team autore di Hyper Light Drifter e Solar Ash.

L'"annuncio dell'annuncio" è arrivato attraverso un teaser trailer che a dire il vero non lascia capire molto, tranne il fatto di menzionare appunto la collaborazione in corso tra Devolver Digital e Heart Machine, ma qualcosa può forse essere dedotto dallo scenario e dal personaggio presente nel video.

Ovviamente la presentazione più completa avverrà nel corso del Devolver Digital Showcase, annunciato per il 7 giugno con tanto di ritorno del mitico Volvy, per il suo quindicesimo compleanno.