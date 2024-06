Xbox Series X|S e Game Pass presto potrebbero accogliere un GDR di Square Enix

Novità durante l'Xbox Game Showcase?

Si tratta chiaramente di una soffiata da prendere con le pinze, del resto come tutte le altre che stanno trapelando a pochi giorni alla conferenze estive, ma del tutto plausibile. Infatti è stata Square Enix stessa ad annunciare una conversione per console verdecrociate di Octopath Traveler 2 in uscita nel 2024 durante il corso dell'Xbox Digital Broadcast avvenuto al Tokyo Games Show dello scorso anno, anche se in questa occasione non si è parlato della possibile inclusione del gioco nel Game Pass. Mancava giusto una data di uscita più precisa, che, se le indiscrezioni verranno confermate, verrà svelata all'Xbox Games Showcase in programma per le 19:00 del 9 giugno.

Lo scontro con un boss squalo di Octopath Traveler 2

Per chi non lo conoscesse, Ocotpath Traveler 2 è un gioco di ruolo di stampo giapponese dove i giocatori vivono otto differenti storie (slegate da quelle del precedente capitolo) dalla prospettiva di altrettanti protagonisti giocabili e caratterizzato da un sistema di combattimento a turni classico e uno stile grafico retrò riadattato ai giorni nostri, detto anche HD-2D. Il gioco è già disponibile su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.