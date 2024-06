Monster Hunter Wilds e non solo, alla Summer Game Fest ci saranno “annunci speciali” da Capcom

Per la precisione il messagio inviato a Kit & Krysta, due content creator ex ambasciatori Nintendo, recita: "Preparati per lo spettacolo definitivo. Unitevi a noi per l'anteprima degli annunci speciali di Capcom durante l'evento digitale Summer Game Fest 2024 il 7 giugno".

Cosa ha in serbo per noi Capcom?

Come accennato in apertura, Capcom parla di "annunci speciali", al plurale, suggerendo quindi che forse il nuovo capitolo della serie di caccia non sarà l'unico protagonista dell'evento. Anche il biglietto usa colori e temi generici del Summer Game Fest, anziché qualcosa di personalizzato che ricordi Monster Hunter Wilds, che come sappiamo è già uno dei protagonisti confermati dell'evento.

Insomma, è probabile che Capcom abbia altre sorprese in serbo per i giocatori, per quanto è difficile fare delle ipotesi concrete visto che potrebbe trattarsi davvero di tutto, da un nuovo lottatore di Street Fighter 6 o un aggiornamento gratuito di Exoprimal, fino a una possibile espansione di Dragon's Dogma 2, novità sul desaparecidos Pragmata o l'annuncio di Resident Evil 9 o un remake dei giochi passati. Insomma, non resta che attendere per scoprire la verità.

Vi ricordiamo che l'appuntamento è alle 23:00 italiane del 7 giugno. Ovviamente la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire con voi questo e tutti gli altri eventi estivi in diretta su Twitch e riportando tutti gli annunci sulle nostre pagine.