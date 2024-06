Le nuove copertine dei giochi Xbox Series X|S sono state avvistate in rete

La conferma arriva dalla boxart della versione verdecrociata di Kena Bridge of Spirits annunciata poche ore fa , che trovate qui sotto, così come della versione retail di Clock Tower Rewind apparsa sul sito di Limited Run Games (che nel momento in cui scriviamo risulta irrangiungibile).

A quanto pare Microsoft ha deciso di rinnovare il look delle copertine dei giochi per Xbox Series X|S , per quanto si tratta di modifiche molto sobrie e che potrebbero persino sfuggire a un occhio poco attento ai dettagli.

Piccole differenze

Per evidenziare meglio le differenze, nell'immagine qui sotto abbiamo posizionato a sinistra il vecchio formato delle cover, mentre a destra quello nuovo che dovrebbe sostituirlo. In particolare, pare che sia stata rimossa l'etichetta bianca nell'angolo in alto a sinistra con le scritte che indicano le piattaforme (Xbox Series X, Xbox One), ora spostate nell'angolo in alto a destra, al posto della dicitura "Smart Delivery" e il logo di Xbox Series X|S, che al contrario sono stati rimossi del tutto.

A sinistra la cover di Shin Megami Tensei 5 per Xbox con il vecchio formato, a destra quella di Kena Bridge of Spirits con quello nuovo

Per il momento non abbiamo la certezza assoluta che Microsoft abbiamo modificato effettivamente le copertine dei giochi Xbox, con quelle avvistate in rete nelle ultime ore che potrebbero essere delle immagini provvisorie. Probabilmente lo scopriremo nei prossimi mesi, a mano a mano che verranno pubblicati nuovi giochi per le console verdecrociate.

Rimanendo in casa Microsoft, pare che presto un GDR di Square Enix potrebbe arrivare su Xbox Series X|S e all'interno del Game Pass, perlomeno stando alle fonti eXtas1s.