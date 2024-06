Arriva Chromatic, il Game Boy definitivo dall'ideatore di Oculus Rift

Il termine "definitivo" non è affatto esagerato, considerando la qualità dei materiali. Partendo dall'esterno, questo device vanta una scocca in lega di magnesio , il vetro dello schermo è in cristallo di zaffiro e i pulsanti in PBT (un materiale solitamente impiegato per le tastiere di fascia alta). Il display è uno schermo IPS con dimensioni, risoluzione e struttura dei pixel identiche a quelle del Game Boy, con colori adattati allo schermo del Game Boy Color e con luminosità "ben superiore ai 1.000 nits", che permettono di giocare anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca c'è un processore FGPA per riprodurre tutte le cartucce del Game Boy e Game Boy Color.

Non tutti sanno che prima di fondare Oculus VR e creare Oculus Rift, Palmer Luckey aveva come hobby quella di realizzare delle versioni modificate del Game Boy. Dopo 17 anni i suoi sforzi hanno dato vita al ModRetro Chromatic , un "Game Boy definitivo" , una versione altamente personalizzata della console portatile pensate per giocatori particolarmente esigenti, in arrivo durante il periodo natalizio al prezzo di 199 dollari (185 euro) in bundle con un'inedita versione di Tetris.

Altri dettagli e dove acquistare Chromatic

Come accennato in apertura, il Chromatic verrà venduto in bundle con Tetris, un po' come avvenne al lancio del Game Boy in Nord America nel 1989. Tuttavia, non si tratta del titolo originale, bensì di una nuova versione su licenza sviluppata internamente dal team di Luckey e che supporta il multiplayer.

A tal proposito il dispositivo sfrutta una sorta di Link Cable per il giocare con gli amici e disposne di un ingresso jack da 3,5 mm e una porta USB-C come output video. La console è alimentata rigorosamente con pile AA, grazie alle quali è garantita un'autonomia di circa 24 ore. Lato audio troviamo un singolo speaker, come il Game Boy originale, ma si tratta di un versione personalizzata dall'audio potenziato.

Per quanto riguarda i giochi Chromatic è compatibile con tutte le cartucce originali di Game Boy e Game Boy Color, ma non con le ROM. Non solo, verranno pubblicate anche delle cartucce originali "Chromatic" con nuovi giochi e in futuro arriveranno, stando a Luckey, "riedizioni e rimasterizzazioni fisiche di titoli classici per Game Boy, IP completamente nuove di incredibili sviluppatori indie, lanci per la prima volta di giochi per Game Boy che sono stati cancellati prima dell'uscita e persino alcuni titoli che sono stati cancellati prima che il pubblico ne venisse a conoscenza".

Un immagine riepilogativa delle caratteristiche di Chromatic

Come spiegato da Luckey, Chromatic è un progetto nato dalla passione e non per realizzare un profitto, tanto che a suo avviso i materiali costruttivi sono talmente costosi che l'averli scelti "non ha per nulla senso dal punto di vista di un business". Per questo motivo non promette che rimarrà in vendita per sempre. In particolare, ha promesso che finanzierà la produzione per assicurare che vengano evasi tutti i preorder, ma che "questa cosa è troppo folle per essere prodotta all'infinito". Insomma, se siete interessati vi conviene acquistarne uno finché siete in tempo.

A tal proposito Chromatic è disponibile per il preordine sul portale ModRetro al prezzo di 185,95 euro in versione inglese o giapponese. La console sarà disponibile in sette colorazioni: Inferno, Leaf, Bubblegum, Volt, Wave e Midnight. Gli ordini verranno evasi a partire da Natale 2024. Potrete acquistarlo a questo indirizzo.