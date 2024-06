PlayStation vuole “favorire una maggiore creatività e innovazione”, parlano i due nuovi CEO di SIE

La mail, in realtà dai toni molto corporativi, è accompagnato da una premessa più informale con quello che potremmo definire un messaggio d'amore rivolto alla community , che riportiamo di seguito: "La community PlayStation è al centro di tutto ciò che facciamo. Anche se non sempre riusciamo a fare le cose per bene, ascoltiamo sempre, impariamo, cresciamo e ci adattiamo . Grazie per essere stati con noi in questi trent'anni. Apprezziamo la nostra community e vogliamo essere trasparenti e condividere ciò che possiamo sulla nostra nuova ed entusiasmante struttura organizzativa".

Tramite il sito ufficiale di Sony Interactive Entertainemnt è stata resa pubblica la mail inviata dai due nuovi CEO della divisione gaming, ovvero Hideaki Nishino ed Hermen Hulst. Nel messaggio congiunto si parla di un futuro per PlayStation che favorirà una maggiore creatività e innovazione e nuovi modi per far crescere il business, mettendo al primo piano la community. Al tempo stesso, l'obiettivo è anche quello di aumentare la profittabilità dell'azienda e sfruttare la trasformazione tecnologica che sta avvenendo nel settore per continuare a "reimmaginare il panorama videoludico e tracciare il futuro dell'intrattenimento interattivo".

L'email di Hulst e Nishino allo staff di SIE

Di seguito invece trovate la lunga mail tradotta inviata da due nuovi CEO di Sony Interactive Entertainment allo staff della compagnia in tutto il mondo. Ricordiamo che Hulst e Nishino sono stati nominati CEO succedendo a Jim Ryan, che si è dimesso alla fine di marzo.

"Come annunciato a maggio, siamo stati nominati CEO del Platform Business Group di SIE e CEO dello Studio Business Group di SIE a partire dall'1 giugno. Vorremmo soffermarci un attimo per esprimere il nostro entusiasmo per questa nuova sfida. Siamo entrambi nell'organizzazione da molti anni e in questo periodo abbiamo visto il settore e SIE espandersi a passi da gigante."

"Negli ultimi 30 anni abbiamo costantemente offerto il "miglior posto per giocare" e le dimensioni della nostra community di giocatori e creatori sono cresciute enormemente. Senza la passione di tutti i dipendenti di SIE, non potremmo offrire esperienze di qualità eccezionale attraverso le nostre piattaforme e i nostri contenuti, e dovremmo essere tutti orgogliosi di dove siamo oggi. Siamo certi che l'intero team di SIE continuerà a rispondere alle esigenze dei giocatori e dei creatori e a far progredire le esperienze per il futuro. "

"Il gioco e lo storytelling sono fondamentali per la società. Le persone esplorano nuovi modi di interagire con i giochi, così come i creatori appassionati dei nostri studi e dei nostri partner di sviluppo creano storie incredibilmente ricche e nuovi modi coinvolgenti di giocare e costruire comunità. I talenti tecnici dei nostri team di ingegneri guidano la creazione di hardware e servizi all'avanguardia, fornendo agli sviluppatori di giochi gli strumenti migliori e garantendo ai giocatori le esperienze migliori. Siamo un'unica SIE e tutti noi siamo essenziali per offrire queste esperienze straordinarie e condividere il nostro continuo successo."

"Le aspettative nei nostri confronti sono elevate e puntiamo a migliorare la redditività. La tecnologia ha cambiato radicalmente il modo in cui creiamo e giochiamo ai giochi e più persone giocano come mai prima d'ora. La trasformazione digitale ha cambiato il modo in cui ci relazioniamo con i nostri clienti e il modo in cui lavoriamo. Siamo consapevoli che il mondo si sta evolvendo e dobbiamo prepararci a crescere in questo ambiente. Grazie alla collaborazione e all'innovazione, SIE eccelle sia nella creazione di contenuti che nei progressi tecnologici, reimmaginando continuamente il panorama dei giochi e tracciando una rotta per il futuro dell'intrattenimento interattivo. "

"La presenza di due CEO è una struttura nuova per SIE, ma sappiamo che favorirà una maggiore creatività e innovazione nella ricerca di nuovi modi per far crescere l'azienda, mantenendo sempre in primo piano la nostra community. Due gruppi aziendali distinti ci permetteranno di avere più rigore e chiarezza nelle nostre linee di business, mentre SIE continua a crescere ed evolversi. Quando entreremo nei nostri nuovi ruoli, ci prenderemo del tempo per approfondire la nostra conoscenza dei vari aspetti dell'azienda. Nelle prossime settimane riceverete informazioni su una futura Town Hall e, in futuro, abbiamo intenzione di comunicare con voi regolarmente. "

"Questo è un momento davvero emozionante, con grandi opportunità di espandere i confini del gioco. Questa nuova struttura ci permetterà di continuare il nostro viaggio come pionieri nell'industria dell'intrattenimento, che è sempre stato alimentato dalla nostra forza lavoro appassionata. Insieme, come un'unica organizzazione, continueremo a sfruttare questa passione per portare esperienze innovative e sorprendenti alla nostra comunità in espansione."