Samsung annuncia i nuovi Odyssey OLED: monitor capaci di sfidare il burn-in

Ma al di là delle parole, andiamo a vedere nel dettaglio cosa Samsung ha presentato in questi giorni e quello che abbiamo visto in prima persona durante l'evento di lancio tenutosi a Londra.

"I nostri nuovi monitor offrono una vasta gamma di opzioni per gli utenti di tutto il mondo e consentono esperienze d'uso ottimizzate, indipendentemente dall'impiego che le persone ne faranno", ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. "Dai rivoluzionari monitor Odyssey OLED, potenziati dall'IA, alle esperienze multi-dispositivo di Smart Monitor e ViewFinity, Samsung continua a impegnarsi per ridefinire il mercato e offrire tecnologie all'avanguardia agli utenti di tutto il mondo".

Serie Odyssey OLED

I modelli Odyssey OLED 2024 ampliano l'offerta di soluzioni OLED di nuova generazione di Samsung con i nuovi Odyssey OLED G8 (modello G80SD) e Odyssey OLED G6 (modello G60SD).

Samsung Odyssey OLED G80SD e G60SD

Più nelle specifico, Odyssey OLED G8 viene pubblicizzato come il primo monitor OLED piatto da 32" di Samsung con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) e un formato 16:9. Ha una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta gray-to-gray (GtG) di 0,03 ms per un gameplay fluido e reattivo. Odyssey OLED G6, invece, è un monitor da 27" con risoluzione QHD (2560 x 1440), che supporta un formato 16:9. La frequenza di aggiornamento qui è di 360 Hz, mentre il tempo di risposta GtG sempre di 0,03 ms.

Il nuovo Odyssey OLED G8 è anche il primo monitor da gioco Samsung potenziato dall'IA. Il processore NQ8 AI Gen3 è lo stesso utilizzato da Samsung per il suo TV 2024 8K e consente di aumentare la risoluzione dei contenuti fino a quasi 4K quando si utilizza Samsung Gaming Hub e le app Smart TV native del monitor per ottenere una maggiore risoluzione durante il gaming e l'intrattenimento.

Il retro del Samsung Odyssey OLED G80SD

Per quanto riguarda la prevenzione dal burn-in, entrambi i nuovi modelli OLED sono dotati di Samsung OLED Safeguard+, una nuova tecnologia proprietaria di protezione dal burn-in che applica un tubo di calore ad impulsi al monitor. Questo, unito al Dynamic Cooling System che permette l'evaporazione e condensazione di un liquido refrigerante per diffondere il calore in modo cinque volte più efficace rispetto al vecchio metodo dei fogli di grafite, dovrebbe ridurre il rischio di burn-in grazie a un controllo più efficace delle temperature. In modo più tradizionale poi, il monitor rileva anche le immagini statiche, come i loghi e le barre delle applicazioni, riducendo automaticamente la loro luminosità per fornire un altro strumento di prevenzione del burn-in.

Samsung Odyssey OLED G80SD, vista obliqua

Odyssey OLED G8 e OLED G6 puntano ad avere un valore di luminosità tipica di 250 nit e sono certificati FreeSync Premium Pro (e di conseguenza supportano anche il VRR tramite Adaptive-Sync). Samsung ha parlato inoltre di una nuova tecnologia OLED Glare Free per ridurre i riflessi, con un rivestimento a bassa riflettenza ottimizzato per gli OLED che dovrebbe superare il compromesso tra lucentezza e riflettenza grazie a un nuovo strato di rivestimento rigido specializzato e ad un modello di rivestimento esterno.

Per quanto riguarda il design, infine, i due monitor sono caratterizzati da un bordo metallico super sottile che conferisce loro un'identità distinta, mentre Core Lighting+ offre un'illuminazione ambientale che si sincronizza con lo schermo. Il supporto ergonomico permette di regolare l'altezza e consente ampi margini di inclinazione e rotazione. Il form factor del monitor Odyssey OLED G8 unito alle funzionalità di smart TV rendono questo nuovo esemplare di casa Samsung davvero appetibile per i giocatori. "I nostri prodotti partono sempre da una ricerca interna basata sulle abitudini del consumatore, e siamo convinti che si possano unire grandi prestazioni e comfort" dice Andriani Lada, Senior European Monitor Product Manager, durante la presentazione tenutasi presso lo showroom immersivo KX di Londra.

Odyssey OLED G8 esposto presso lo showroom KX di Samsung

Pepe Dijkstra, Principal Professional, Samsung EDO Monitor/HTV, durante la nostra intervista aggiunge poi un elemento importante: "Le prestazioni del modello G8 lo rendono chiaramente rivolto ad un pubblico di giocatori PC, ma non per questo crediamo che gli appassionati non possano godersi anche un'esperienza di cloud gaming più casual". Odyssey OLED G8 infatti supporta le principali piattaforme, primo tra tutti Game Pass. "Crediamo sia interessante e competitivo offrire un monitor che può rendere versatile la postazione da gioco", conclude Dijkstra.

Di seguito le specifiche fornite da Samsung.