Intel annuncia nuovi dettagli su Lunar Lake: confermato il lancio nel terzo trimestre dell'anno

La gamma Lunar Lake promette migliori prestazioni per core, un balzo in avanti sul fronte della grafica, efficienza energetica e ovviamente capacità IA avanzate. Ecco tutti i dettagli.

Il Computex 2024 si conferma sempre di più come la kermesse dell'IA. Dopo la presentazione dei nuovi processori AMD Ryzen AI 300 e delle ultime tecnologie targate NVIDIA , anche Intel ha ufficialmente messo in mostra le nuove CPU della gamma Lunar Lake che andranno a popolare i prossimi "PC AI" e a competere direttamente con le controparti della casa rossa e con il recente Snapdragon X Elite di Qualcomm.

Intel Lunar Lake e la sfida per l'intelligenza artificiale

Negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte delle CPU Lunar Lake, anticipando alcune delle novità portate in dote dai nuovi SoC dell'azienda californiana pronti a sfidare apertamente Snapdragon X Elite e i più recenti AMD Ryzen AI 300 sul fronte dei dispositivi portatili.

Le caratteristiche dei processori Lunar Lake

Dal palcoscenico del Computex 2024, Intel ha finalmente messo in mostra i nuovi processori in arrivo: stando ai dati presentati, Lunar Lake promette una migliore efficienza energetica, con consumi ridotti fino al 40% rispetto alla precedente generazione, al netto di prestazioni per core sostanzialmente identiche. I nuovi SoC portano novità anche sul fronte grafico, con prestazioni 1.5 volte superiori e infine capacità relative all'intelligenza artificiale che possono arrivare fino a 120 TOPS.

Tutto questo grazie ad un nuovo design ibrido a 8 core che può fare affidamento su 4 E-core della famiglia Skymont e 4 P-core della famiglia Lion Cove, con 2.5 MB di cache L2 e fino a 12 MB di cache L3, che lavorano in simbiosi per garantire una migliore scalabilità delle performance per watt.



La GPU Xe2 di Lunar Lake

Il comparto grafico dei nuovi SoC Lunar Lake è invece affidato alla GPU Xe2, caratterizzata da 8 X-core di ultima generazione, 8 unità ray tracing, 8 MB di cache e funzionalità IA avanzate. Rispetto a Meteor Lake, Intel promette prestazioni superiori del 50%, con supporto al ray tracing in tempo reale e potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale fino a 67 TOPS.

Proprio sul fronte dell'IA arrivano le principali novità: la famiglia Lunar Lake è infatti equipaggiata con una NPU dotata di 6 unità di calcolo neurali dedicate e fino a 9 MB di cache capace di erogare 48 TOPS. Insomma, le capacità di calcolo IA combinate di Lunar Lake arrivano fino a 120 TOPS, tra CPU, GPU e NPU.

Le capacità IA dei SoC Intel Lunar Lake

La nuova piattaforma di Lunar Lake integra il supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4 e ai protocolli PCIe Gen 5 e Gen 4, nonché sistemi di sicurezza migliorati grazie a Intel Partner Security Engine.