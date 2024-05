Torna Multiplayer.it Summer of Games, l'estate calda dei videogiochi

Anche quest'anno siamo pronti per una sfilza di conferenze, annunci e fiere dedicate ai videogiochi. Ecco come seguirci e non perdervi nessuna novità!

Se seguite Multiplayer.it da qualche anno dovreste sapere bene qual è la cosa più bella dell'estate. Come dite? Le foto in spiaggia di Aligi?! Va bene, diciamo allora la seconda cosa più bella dell'estate. Puntuale come ogni anno torna infatti quel periodo fatto di grandi annunci, eventi in streaming, trailer e demo da provare comodamente seduti a casa, ghiacciolo in una mano, pad nell'altra (ai tempi del Wii era più facile). Per raccontarvi al meglio tutte queste novità e presentazioni ha inizio Multiplayer.it Summer of Games, il nostro ormai tradizionale ombrellone sotto cui troverete tutte le notizie, gli approfondimenti, i video e le live sugli eventi e gli annunci delle prossime settimane. Anche quest'estate non ci limiteremo a seguire gli eventi digitali dall'Italia (a proposito, non perdetevi lo State of Play di stasera!) ma la redazione sarà presente fisicamente a Los Angeles, Colonia e Tokyo per seguire Summer Game Fest, Gamescom e Tokyo Game Show, le tre grandi fiere internazionali di questi mesi.

Pronti alla Summer Game Fest Ad aprire le danze sarà proprio la Summer Game Fest nel mese di giugno. Come negli anni passati, non solo si terranno una serie di conferenze ed eventi digitali pieni di annunci e trailer, ma a Los Angeles si svolgeranno i Summer Game Fest Play Days, tre giorni di appuntamenti e incontri nei quali assistere a presentazioni di nuovi giochi, intervistare sviluppatori e provare con mano alcuni dei videogiochi più attesi che arriveranno in futuro su PC, console e mobile. Lorenzo Mancosu e Vincenzo Lettera voleranno negli Stati Uniti per raccontarvi tutte le novità in anteprima, con video esclusivi, articoli d'approfondimento e retroscena sull'evento.