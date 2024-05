Xbox Series S nero 1 TB è il metodo più economico per giocare all'attuale generazione, con l'offerta di Amazon

State ancora aspettando a entrare nell'attuale generazione di console perché i prezzi delle piattaforme sono troppo elevati? Allora la scelta giusta per voi è Xbox Series S da 1 TB . Questo modello - di colore nero rispetto al bianco del modello base - si trova ora in promozione su Amazon Italia a un prezzo notevole, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 349.99€. Lo sconto segnalato non è tecnicamente il migliore di sempre, ma parliamo di letteralmente un singolo centesimo di differenza. In pratica, è il prezzo migliore che potete sperare di trovare su Amazon per questa console.

Il punto di accesso più economico all'attuale generazione

Xbox Series S è il metodo migliore per accedere all'attuale generazione di videogiochi senza investimenti di denaro enormi. Con questo modello potete giocare a tutti i videogiochi della generazione Xbox One e della generazione Series, oltre a una selezione di giochi Xbox 360 e Xbox originale, sebbene le prestazioni non saranno al livello di Xbox Series X.

Le esatte dimensioni di Xbox Series S

Il modello Series S nero è identico a quello bianco se non per due dettagli: il colore ovviamente (compreso il controller) e lo spazio di archiviazione che è doppio. Il modello nero ha infatti 1 TB di memoria, dettaglio importante perché la console è solamente digitale. È possibile acquistare i giochi solo su Xbox Store o accedervi tramite il servizio in abbonamento Game Pass, che dà accesso a un catalogo di giochi ampissimo previa una spesa mensile. I giochi su disco non possono essere usati perché questo modello non ha un lettore ottico.