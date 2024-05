Il mouse Razer Viper V2 Pro cala di prezzo su Amazon e raggiunge un minimo storico notevole

Se volete un mouse di qualità e vi piace i giallo e il nero (o siete fan di PUGB Battlegrounds), allora Amazon ha la promozione giusta per voi. Tramite la piattaforma di e-commerce è infatti possibile acquistare un mouse Razer Viper V2 Pro con il 55% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 219.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Un mouse di qualità per videogiocatori

Il mouse Razer Viper V2 Pro è pensato per essere estremamente leggero (58 grammi) per non affaticare il polso e garantire la massima velocità di movimento. Il sensore ottico è un Razer Focus Pro che promette grande precisione che un tracciamento perfetto su più tipi di superfici, compreso il vetro.

Il mouse visto dall'alto: notizia ial disposizione del giallo e del nero

Gli switch ottici Razer di 3a generazione evitano un doppio click accidentale e promettono 90 milioni di clic prima di consumarsi. Per la connessione, il mouse usa la Tecnologia Razer HyperSpeed Wireless che è più veloce del 25% rispetto alle altre connessioni wireless tradizionali. La batteria garantisce fino a 80 ore di utilizzo.