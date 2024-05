State of Play di maggio: seguite con noi l'evento PlayStation su Twitch

Questa sera andrà in onda un nuovo State of Play, l'atteso evento di Sony imperdibile per tutti i giocatori PlayStation e non solo, dove riceveremo novità sui giochi in arrivo su PS5 e PSVR 2 e con tutta probabilità verranno svelati titoli completamente inediti. Per la precisione, l'appuntamento è fissato alle 23:59 di oggi, giovedì 30 maggio.

L'orario purtroppo non è dei più comodi, ma ciò non ovviamente non scoraggia la nostra redazione, che come da tradizione sarà schierata in prima linea, pronta a seguire e commentare in diretta con voi lo showcase di casa PlayStation sul nostro canale Twitch e riportando tutte le novità sulle nostre pagine.